Operátoři ušetří. Stát jim vyjde vstříc

13:19 , aktualizováno 13:19

Mobilní operátoři by mohli do roku 2020 ušetřit podle odhadu vlády 20 až 30 procent celkových nákladů při budování vysokorychlostních sítí. Pomoci jim v tom má nový zákon schválený Sněmovnou, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu. Převzata už měla být do začátku loňského roku.