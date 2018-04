Operátoři tlačí zákazníky z pre-paidu na paušál

Britský mobilní operátor One2One plánuje, že do tří měsíců znatelně zdraží předplacené sady. Kromě toho výrazně zvýhodní možnosti a ceny služeb pro paušální tarify, aby zákazníky motivoval přejít na pevnou smlouvu. Chce tak dosáhnout zvýšení výnosů na jednoho zákazníka, neboť ten je v současnosti nízký a společnost potřebuje zalepovat díru v rozpočtu způsobenou koupí licence na provoz UMTS. Podobné plány má nyní mnoho evropských operátorů.

Operátoři celulárních sítí se budou snažit své zákazníky, využívající předplacených služeb, motivovat k přechodu na některý tarifní program. Většina sice zatím hovoří především o nabídce lepších a nadstandardních služeb, ale jak je vidět na příkladu One2One, někteří sáhnou i k drastičtějším metodám. Operátoři chtějí již dnes, v dostatečném předstihu před spuštěním sítí třetí generace, zákazníky naučit využívat tzv. non-voice (nehlasové) služby. Jde nejen o přenos dat, ale i o doplňkové služby, například internetové informační servisy apod.

Výkonný ředitel One2One, Harris Jones, říká o problému s pre-paidy toto: „Příliš jsme podporovali pre-paid, koupě telefonu s kartou se stala příliš snadnou. Finanční minimum pro získání předplacené sady by se mělo zvednout.“ Sedmdesát procent zákazníků sítě One2One nyní využívá předplacené služby. Již brzy budou předplacené sady u One2One zdraženy až pětinásobně.

Mobilní operátoři v divoké honbě za co nejvyššími počty zákazníků nabízeli předplacené sady doslova „za babku“. Teď potřebují od těchto lidí také získat nějaké peníze.

Generální ředitel RadioMobilu, Roland Mahler, řekl nedávno na tiskové konferenci: „Musíme naše zákazníky motivovat k používání mnoha služeb. Soustředíme se nyní především na non-voice služby, například na náš internetové portál Click. Je nutné, abychom zvyšovali ARPU (Average Revenue Per User – průměrný výnos na uživatele).“ S přechodem zákazníků z předplacených sad na paušální tarif jistě souvisí i zrušení poplatků za tuto změnu, ke kterému EuroTel i RadioMobil sáhli na začátku tohoto roku.

Před provozovateli sítí teď leží nelehký úkol – přesvědčit majitele předplacených karet, aby přešli na paušál. Pak je třeba je připravit na to, že v budoucnu budou hlasové služby jen částí koláče, který operátoři nabízejí. Ovšem dokud nebude k dispozici větší množství fungujících a užitečných služeb, které by zákazníky k používání datových přenosů motivovali, rozložení zákaznických priorit se příliš nezmění. Jak do tohoto vývoje zasáhne nástup GPRS, se teprve ukáže, v každém případě operátorům nejspíš nezbude, než nové GPRS telefony výhodně dotovat. Jinak se datové přenosy závratnou rychlostí nerozšíří.