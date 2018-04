Operátoři špatně informují zákazníky o zdražení kvůli DPH

Že se od 1. ledna zvyšuje daň z přidané hodnoty (DPH) za telekomunikační služby už snad ví každý občan České republiky. Stejně tak každý ví, že se v důsledku toho zdraží ceny. Jenže pokud máte předplacenou kartu, rozhodně přesně nevíte – nanejvýš to více či méně přesně tušíte – za kolik budete volat.

Zatímco u klasických měsíčních cenových programů udávají mobilní operátoři primárně ceny bez DPH a vyšší cena s DPH je psána menším písmem tak, aby byla méně výrazná, ceny za volání z předplacených karet uvádí bez DPH jen Oskar (v podobném stylu – na prvním inzeruje lepší cenu bez DPH, ta vyšší s DPH je až za ní).

Jak si spočítat novou cenu?

Pokud máte běžný cenový program a chcete znát cenu po Novém roce, stačí vzít do ruky kalkulačku a ceny bez DPH si vynásobit koeficientem 1,22. S předplacenou kartou se ale doberete jen přibližného výsledku. Můžete koncovou cenu dělit 105 a násobit 122, nebo ji rovnou vynásobit koeficientem 1,161905. To je skutečný vliv zvýšení DPH na koncovou cenu. Násobení zaokrouhleným 1,162 či 16,2 % je matematicky chybné, v případě takového postupu si operátor zvedne zisk a skryje to za zvýšení DPH.

Z výše uvedených faktů vyplývá, že jediná správná cena je cena bez DPH x 1,22. Jenže tímto způsobem se dobereme k cenám, které na pohled nejsou vůbec hezké. Mobilní operátoři ovšem používají cenu jako jeden z hlavním marketingových argumentů a proto také Eurotel a T-Mobile u předplacených karet přizpůsobili cenu bez DPH hezké koncové ceně s DPH 5 %.

Budou nové ceny zajímavé?

Jenže po přepočtu se výsledné ceny v lákání zákazníků používat nedají. Minuta za dvě koruny jistě leckoho zaujme, ale minuta za dvě třicet dva? Oskar je na tom ještě dobře, vždy propagoval jen ceny bez DPH a to i v případě Oskaret. Ale Eurotel a T-Mobile takovéto ceny rozhodně nebudou moci držet dlouho. K hezkému číslu se ale mohou dobrat jen dvěma způsoby – pro ně horší by bylo pokrýt část zvýšení DPH a koncovou cenu snížit; ještě horší možností pro ně i zákazníky je k hezké ceně se dobrat zdražením.

Zatím se zdá, že o budoucích cenách za předplacené služby v příštím roce nemají mobilní operátoři jasno. Lidé budou nepochybně volat méně a operátoři budou muset všechny tarify přizpůsobit nové situaci. Jenže jasno nemají ani zákazníci.

Nové ceny zatím nikde nenajdete, musíte si je spočítat

Včera jsme se pokusili zjistit informace o nových cenách tarifů předplacených karet. Na všech infolinkách jsme si připadali jako žáčci základní školy – ceníky zatím nejsou oficiální a pokud chceme znát nové ceny, máme si přepočítat ty současné. Jenže i tak operátorky nedokázaly říct, jaké ceny skutečně budou platit a hlavně jak dlouho budou platit. Vypadalo to, jako by ani samy nebyly informované o konečné podobě cen od 1. ledna 2004.

Jediné, co zatím můžeme považovat za jisté, jsou termíny zveřejnění nových cen. I když, T-Mobile vlastně přesný termín neřekl, slibuje zveřejnění nejpozději 1. ledna 2004, ale může to klidně být i dříve. Eurotel zveřejní nové ceny od 9 hodin dnešního dne (31. 12. 2003) a Český Mobil od 1. ledna. Do té doby po nich budete pátrat zbytečně, na infolinkách i na webových stránkách (tam se dozvíte jen to, že si máte dobít kredit ještě před koncem roku a jaké dostanete vyúčtování v novém roce). Nové ceny dosud nepřišly ani formou tiskových zpráv do redakcí…