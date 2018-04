Operátoři sítí mobilních telefonů jsou schopni spolupracovat! To, co se do nedávna zdálo zcela iluzorním, je najednou možné. Evropští telekomunikační operátoři dnes zcela otevřeně mluví o vzájemné kooperaci při výstavbě sítí třetí generace. Ptáte se jistě proč? Protože je k tomu nutí obrovské náklady na výstavbu těchto sítí a zároveň jejich nejistá návratnost. Možná je nyní správná chvíle, aby naše vláda znovu zvážila svůj přístup k prodeji licencí na sítě 3G. Zájem potenciálních investorů může, s ohledem na současný vývoj v Evropě, být velmi vlažný.