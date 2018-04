Operátoři se zajímají i o malé a střední firmy

Kdybyste se ještě na začátku roku podívali na nabídku Eurotelu a RadioMobilu pro velké firmy, potom byste si jistě všimli její orientace na velké firmy. Požadavek na účet v hodnotě nejméně 30 tisíc korun, nebo na 20 SIM karet s tarifním programem v jedné firmě totiž nesplní skutečně každý. Malé a střední podniky totiž takové částky neplatí, ani nemají tolik telefonů – proto o ně dva největší operátoři neměli zájem.

Český Mobil byl průkopníkem

Protože opravdu velkým zákazníkům nemohl Český Mobil nabídnout všechny požadované služby (především virtuální privátní síť), orientoval se od počátku na malé a střední firmy, které mají jiné požadavky – především nízké ceny za hovory a možnost výhodné výměny mobilních telefonů za modernější.

Významným zákazníkem Českého Mobilu jsou tak již firmy s pěti a více aktivovanými tarifními programy – proto se jeho program pro tyto zákazníky jmenuje Pět plus. V základní nabídce Českého Mobilu je možnost rezervovat si celou číselnou řadu (např. 1000 čísel), výhodné volání mezi firemními telefony a možnost připojit pobočkovou ústřednu přímo do sítě Oskar. Přímé připojení do sítě Český Mobil nazývá Business Connect, výhodné volání zajišťuje doplněk ke standardním tarifům (tedy ne Slyším Vás a Dohoda s Oskarem, které si firemní zákazníci aktivovat nemůžou) Oskar Extra. S tímto doplňkem můžete volat ve svojí firmě za 2 koruny za minutu.

Podle našich informací Český Mobil připravuje spuštění služby virtuální privátní sítě – hovoří se o podzimu tohoto roku. Vývoj této služby totiž není jednoduchý a Český Mobil zatím řeší úplně jiné problémy. Prodleva mezi zahájením působení operátora a spuštěním této služby v řádu až několik let je však obvyklá a všimnout jsme si jí mohli i u Eurotelu a RadioMobilu. Mobilní operátor totiž v počátcích své existence musí vybudovat pokrytí a řídící prvky sítě; teprve po jisté stabilizaci začne nabízet služby s přidanou hodnotou.

Paegas ale mocně zafinišoval

Pro malé zákazníky s pěti až dvaceti mobilními telefony má svoji nabídku i RadioMobil. Ta je založena na službě Privátní síť, která je obdobou velké Privátní podnikové sítě. Volání v rámci privátní sítě je zvýhodněné na 3,50 koruny ve špičce za minutu s tarifem Paegas 20 a Paegas 20 Nonstop (2,50 Kč mimo špičku u Paegas 20, 2 Kč s Paegas 20 Nonstop); u ostatních tarifů za minutu hovoru zaplatíte 2 koruny. Výhodné volání neplatí pro hovory na virtuální čísla (více vysvětlujeme v článku o virtuálních privátních sítích).

Privátní síť však neznamená pouze levnější volání, ale zpřístupňuje malým a středním firmám veškerý komfort běžný pro služby typu virtuální privátní síť. Mezi jednotlivými členy privátní sítě je možné volat zkrácenou volbou. Namísto +420 600 123 456 můžete vytočit 456 a dovoláte se stejnému uživateli. Ale tou největší výhodou pro firmu je možnost nadefinovat každému členu VPN profil volání. V tomto profilu můžete nastavit, na která čísla nebo skupiny čísel může každý člen volat, v jakém čase (např. od 8 do 18 hodin), jestli může používat roaming nebo volat do zahraničí.

Nejčastější je rozdělení uživatelů do tří skupin. První skupina (vedení společnosti a klíčoví pracovníci) mohou volat kamkoliv a mají aktivovaný roaming. U druhé skupiny není aktivován roaming a jsou omezeny mezinárodní hovory a volání na speciální čísla (Paegas Asistent, 0609). Zaměstnanci ve třetí skupině (kteří téměř nikam z mobilu volat nepotřebují) mohou volat pouze členům privátní sítě a to navíc jenom v pracovní době (kterou je možné nastavit pro každého člena sítě zvlášť). Privátní síť má oproti privátní podnikové síti omezení – je možné vytvořit pouze šest profilů (skupin). A to nejlepší nakonec – nastavení privátní sítě se provádí přes internet na stránkách Paegas Click.

RadioMobil má v privátní síti vyřešen i způsob odlišení soukromých a pracovních hovorů. Když zaměstnanec přidá před soukromý hovor znak * (tzn. vytočí číslo *0603 123 456), potom se ve vyúčtování objeví tento telefonát zvýrazněný a účetní může požádat pracovníka, aby si hovor sám zaplatil. Při použití privátní sítě máte ještě jednu možnost, jak oddělit soukromé hovory od pracovních - RadioMobil umožňuje vést ke každému telefonnímu číslo předplacený kredit. Funguje to tak, že si zaměstnanec dobije kredit stejně jako u karty Twist (volá na stejné číslo dobíjecí linky) a poté před své soukromé hovory přidává znak *. Tyto hovory se neobjevují na žádném výpisu, jsou podle tarifu pro karty Twist odečítány z kreditu. Až kredit dojde, tak si jej zaměstnanec s pomocí klasického kupónu dobije. Toto řešení dává pracovníkům firem plnou kontrolu nad jejich soukromými hovory a současně zbavuje zaměstnavatele problémů s účtováním soukromých hovorů zaměstnancům a případným strháváním provolaných částek z platu.

Rozdíly jsou v dalších službách

Nejmarkantnější rozdíl mezi nabídkou Českého Mobilu a RadioMobilu (kromě toho, že RadioMobil má virtuální privátní síť, zatímco Český Mobil ne) je ale v dalších službách, které mohou operátoři nabídnout svým zákazníkům. Aniž bychom chtěli nabídku Českého Mobilu s pěknými telefonními čísly a přednostním plněním dodávek telefonů firmám (do 48 hodin…) zlehčovat, přece jenom vypadá RadioMobil se službami Paegas Locator, GSM banking nebo Paegas Asistent zajímavěji.

Nicméně i u Českého Mobilu najdete služby, které konkurence nemá – pokud vaše společnost vlastní v jiné firmě podíl více než 50 %, má tato firma nárok na stejnou nabídku od Českého Mobilu jako vy. Oba operátoři mají samozřejmě speciální infolinku pro firemní zákazníky, kde pracují kvalifikovanější a ochotnější operátoři než na infolinkách standardních.

Náš největší operátor zůstal pozadu?

Pokud jste v tomto článku zatím nenarazili na jméno největšího českého mobilního operátora, Eurotelu, je to proto, že nemá žádnou speciální nabídku pro malé a střední podniky. Podle tiskového mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše je pro tyto zákazníky výhodné rozhodnout se pro tarify Eurotel Business (200, 300, 600), které mají hovorné podobné sazbám ve virtuální privátní síti. Kučmáš nicméně přiznává, že Eurotel v tuto chvíli zvažuje speciální nabídku pro malé a střední podniky.

Zatím však platí, že máte-li zájem o služby pro podnikové zákazníky a nesplňujete podmínku Eurotelu (měsíční účet ve výši nejméně 30 tisíc korun), potom se budete muset rozhodnout mezi Českým Mobilem a RadioMobilem. A jestliže chcete využívat virtuální privátní síť, potom si rovnou prostudujte nabídku sítě Paegas – jinou možnost v tuto chvíli totiž nemáte.

Další články přílohy:

Velkých zákazníků si operátor více váží (hlavní článek přílohy)

Nabídka operátorů pro malé a střední firmy

Virtuální privátní síť, přímé připojení do sítě