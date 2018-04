Operátoři se o své klienty příliš nestarají I.

Myšlenka, která se člověku přímo nabízí při sledování přehršle reklam lákajících do nejrůznějších mobilních sítí - opravdu o mne bude postaráno tak vzorně, až se stanu klientem a nebudu moci síť jen tak snadno opustit? Nebo platí, když ptáčka lapají, dobře mu zpívají?

Přichystali jsme pro vás porovnání snadnosti několika jednoduchých a občas používaných úkonů prováděných na klasických tarifech EuroTelu a RadioMobilu - test jsme zatím neprováděli na síti Oskar.

Námi použitý modelový testovací příklad potkává nezřídka firmy i jednotlivce - šlo o převod SIM karty z jednoho uživatele na druhého, přičemž firma, na kterou byla SIM karta převáděna, byla v obou případech operátorovi známa. Původně jsme se domnívali, že půjde o poměrně jednoduchý a rutinní proces, který nám dá nanejvýše srovnání metodik používaných u převodu obou operátorů. Opak se ukázal být pravdou - v případě RadioMobilu se převod SIM karty změnil v hororové drama, v případě EuroTelu se ukázal být zcela nemožný.

V obou případech jsme postupovali tak, že bez ohledu na jakékoliv dřívější zkušenosti s převody a jinak získané informace, jsme požádali o přesnou informaci, jak při převodu postupovat, infolinku operátora; podle této informace jsme také postupovali.

Nejdříve se podívejme na smutný příklad EuroTelu. Převáděl se dotovaný kontrakt z jedné fyzické osoby na osobu právnickou, přičemž nabyvatel SIM karty byl EuroTelu znám, a byl delší dobu standardně platícím klientem.

Na prodejnu EuroTelu jsme přinesli všechny požadované doklady, jenže se ukázalo, že naše cesta byla naprosto zbytečná. Při komunikaci s infolinkou jsme zapomněli uvést, že jde o dotovaný kontrakt a EuroTel nepřevádí dotované kontrakty. Suma sumárum jsme byli k naší naprosté nespokojenosti vyřízeni za dvacet minut - SIM kartu není možno převést až do května, kdy dotovací kontrakt vyprší.

Ještě smutnějším případem byla návštěva RadioMobilu. I zde jsme převáděli dotovanou SIM kartu z fyzické na právnickou osobu. Při komunikaci s infolinkou jsme ale přiznali barvu, že jde o dotovanou kartu, poučeni nezdarem v EuroTelu. Dostalo se nám poučení, že ji lze převést a byly nám nadiktovány ty hory papírů, které je třeba přivést - kupříkladu je třeba sebou mít i původní smlouvu, dále pak výpisy z obchodních rejstříků a živnostenské listy, občanky obou osob, navíc musí jít o osoby zapsané v rejstříku jako osoby s podpisovým právem, případně o osoby pověřené plnou mocí ověřenou notářsky.

I v tomto případě jsme SIM kartu převáděli na hlavní prodejně operátora - nyní v Londýnské. V tomto případě jsem byl převodu osobně přítomen, neboť jsem zastupoval společnost jsa osobou zapsanou v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti. Po 24 minutách čekání se na nás dostala řada. V tomto případě byla karta zablokována na vlastní žádost. Přáli jsme si ji odblokovat a převést. Slečna nám ji za deset minut odblokovala a při studiu přinesené složky požadovaných papírů nám sdělila, že SIM kartu nám nepřevede, neboť výpis z obchodního rejstříku nemáme v originále, ale v kopii. Na naši oprávněnou námitku, že na infolince operátora nám tvrdili, že stačí kopie výpisu, nám bylo řečeno, že ta kopie musí být notářsky ověřená. Pravil jsem, že to z informace infolinky nevyplývalo a že si tedy přeji dokončit převod s těmi materiály, které jsme přinesli. To nám ale zaměstnanec RadioMobilu odmít učinit s tím, že máme přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii.

Stručně řečeno tím vzduch na prodejně značně zhoustl, neboť naše "převaděčská" dvojice odmítla akceptovat skutečnost, že bude potrestána za chybu někoho z RadioMobilu; dále jsme trvali na uskutečnění převodu. Diskuse se stala hlasitější a zejména naše setrvávání v pozici se začalo jevit jako problém místním černým šerifům. Zatímco já jsem byl ochoten do diskuse přibrat i černého šerifa, kompromisněji laděný Ondřej Juřík začal vyjednávat ústupové podmínky. Ukázalo se to být jako chyba a měli jsme trvat na řádné rvačce v prodejně Paegasu, kterou černý šerif nepochybně nabízel. Ondřejův ústupek si totiž slečna vyložila jako naši slabost a odmítla nám SIM kartu opětovně zablokovat jinak, než za patřičný poplatek. Náš argument, že jsme žádali odblokování A převod, zatímco se nám dostalo jen odblokování, slečna odmítla brát v potaz a jedinou radu k dobru, kterou nám poskytla je, ať si SIM kartu převedeme v prodejně na Národní třídě, kde prý nebudeme vůbec muset čekat.

Vzhledem k tomu, že Ondřej Juřík měl ráno odletět do USA a nemohli jsme tedy trávit další čas diskusemi s již nerudnou slečnou i ochrankou, vyklidili jsme prodejnu a vrátili se do kanceláře pro další požadovaný papír. Čistý čas pobytu v Londýnské přesáhl 40 minut - pravda je, že se dal zkrátit o 15 minut tím, že stáhneme ocas a jako spráskaní psi uděláme to, co nám slečna přikázala. Stejně nám ve výsledku nic jiného nezbylo.

Na Národní třídě jsme opravdu nemuseli čekat na samotné zahájení procedury - v prodejně téměř nikdo nebyl a místo u vyřizovacího pultíku bylo ihned volné. Předložili jsme požadované papíry a započala procedura. Celá procedura probíhala v podstatě bez našeho zásahu, jen jednou jsme podepsali papíry o převodu a předložili občanské průkazy. Bohužel celá procedura zabrala přesně 48 minut, které jsme museli trávit na prodejně Paegasu.

Výsledkem maratonu trvajícího včetně nutného transferu na Národní třídu krátce přes dvě hodiny, byla převedená SIM karta. Ukázalo se ale, že RadioMobil při tvorbě formuláře příliš nepřemýšlel - až dodatečně jsme zjistili, že staré i nové heslo, které jsme museli diskrétně diktovat odděleně, je na smlouvě uvedeno černé na bílém velkým písmenem a smlouvu dostávají v kopii oba dva účastníci procesu, takže starý majitel SIM karty vám může na rozloučenou se svojí SIM kartou řádně znepříjemnit život a zatížit účet. Od RadioMobilu dosti fatální bota.

Co dodat?

Uvedený příběh je jedním z typických příkladů toho, jak tristní je starost EuroTelu a RadioMobilu o klienty, které již mají pod kontrolou. Vyřizování úředních formalit u obou operátorů patří mezi dlouhodobě neřešené záležitosti. Od roku 1997 se přitom nic nezměnilo - RadioMobil podal mizerný výkon již tehdy a i EuroTel již tehdy odmítal převádět dotované SIM karty; faktem ale je, že převody u nedotovaných karet vyřizoval docela snesitelně

Máme-li stanovit pořadí vítězů, dopadli mizerně oba operátoři. EuroTel není schopen dotovanou kartu převést vůbec, RadioMobil jen po nepříjemném a velmi dlouhém čekaní a značně neprofesionálně.

Jak je to s našimi operátory? Opravdu se starají o své zákazníky, jen když je lákají? Je podobný přístup i u ostatních služeb poskytovaných stávajícím zákazníkům? Na dalších příkladech si ukážeme péči o stávající klienty příště.

Jen pro pobavení: kvůli doplacení faktury ve výši 1,80 Kč (slovy necelé dvě koruny) bylo nutno u jiného převodu nutno shánět majitele SIM karty (zástupce opět nestačil, byť byl ochoten 2 Kč zaplatit), aby bylo SIM kartu možno převést.

