Operátoři se neshodli na přenositelnosti

Vyplývá to z vyjádření operátorů a Sdružení obrany spotřebitelů. Stále tak není jasné, jak dlouho bude přenesení čísla k novému operátorovi trvat a kolik bude stát.



Od přenositelnosti čísel si operátoři možná slibovali větší konkurenci a příliv klientů, na druhé straně však označují tuzemský trh za příliš rigidní a zákazníky za příliš loajální. Evropský průměr přenášených čísel je okolo tří procent, jestli takového čísla dosáhnou i čeští operátoři však visí ve vzduchu. Odradit by je mohla především cena.. totiž, kdo chce změnit operátora a je nespokojen, na přenositelnost nečeká. A kolik je kdo ochoten zaplatit za to, že si nechá číslo? Nevyplatí se drobným klientům spíš nové?



Virů v mobilu je přes stovku

Virů, které napadají mobilní telefony, je od minulého týdne více než sto druhů. Většina ze 102 dosud registrovaných kódů napadá přístroje vybavené operačním systémem Symbian. Uvedla to antivirová firma F-Secure. Tuzemští operátoři se s výskytem mobilních virů dosud nesetkali. První mobilní virus se objevil loni v červnu a od té doby jejich počet konstantně narůstal.



Že by kromě malých prodejů přišla další rána pro chytré telefony? Právě ty totiž využívají systém Symbian. A to zhruba devět z deseti chytrých mobilů. I když podle analytiků F-Secure zaměření virů na tento operační systém neznamená, že by byl méně bezpečný.

Vodafone se nedaří?

Britský mobilní operátor Vodafone Group hospodařil v prvním pololetí s čistým ziskem 2,8 miliardy liber (asi 122 miliard korun), což je proti stejnému období loni pokles téměř o 24 procent. Podnik nastínil horší vyhlídky do budoucna a jeho akcie klesly o více než deset procent. Podnik, který je novým majitelem českého mobilního operátora Oskar, vykázal devítiprocentní růst tržeb, které vzrostly na 18,3 miliardy liber. Vodafone ale varoval, že hospodaření celé skupiny bude v budoucnu nepříznivě ovlivněno špatnými výsledky v japonské odnoži.



Tíží britského obra jenom japonská pobočka anebo se mu přitížilo i koupí Oskara a rumunského MobiFonu? Podle expertů není žádný důvod, proč by Vodafone měl v Japonsku zůstávat. Snižuje to zisky, zhoršuje hotovostní toky. Na vině je ale především konkurence, další potřeba investic, výdaje na reklamu a také snižování cen na pokyn regulátorů na japonském trhu. Na hodnocení, zda si Britové s Oskarem zlepší chuť do dalšího podnikání, budou všichni ještě počkat.

Hit od Motoroly z Indie

Americká společnost Motorola začne v prosinci vyrábět svůj nejprodávanější mobilní telefon v Indii. Firma rozhodnutím chce podpořit své tržby na jednom z nejrychleji rostoucích trhů s mobilními telefony. Viceprezident společnosti Allen Burnes uvedl, že montáž přístroje C-115 Motorola pro indický trh bude mít na starosti nejmenovaná globální firma s výrobními kapacitami v Indii.



Motorola se do souboje s Nokií pustila opravdu naplno. Nokia je největší výrobce mobilů na světě a dominuje i indickému trhu. Zlepšit své postavení, mít větší díl trhu a zvýšit tržby na úkor svého hlavního rivala je určitě výzva.

Soud Eurotelu zakázal slogan

Mobilní operátor Eurotel nesmí používat reklamní slogan "Volání zdarma na dva roky". Rozhodl o tom Městský soud v Praze na základě stížnosti konkurenčního T-Mobile. Podle předběžného opatření může reklama navodit u spotřebitelů klamný dojem, že budou volat zadarmo, a může je odlákat od konkurence. Podle mluvčího Eurotelu Pavla Kaidla je ale reklama v souladu se zákonem. Firma nicméně již reklamní slogan pozměnila.



Operátoři opět potvrdili, že u soudu jsou jako doma. Kampaň je úspěšná, a tak není divu, že se konkurence snaží najít způsob, jak ji zastavit, brání reklamu Eurotel. Ve skutečnosti se jedná už o několikátý pokus o zastavení kampaně. Soud již nedávno Eurotelu zakázal používat slogan "Volání zdarma na dva roky" ve spojení s větou "Přecházím k Eurotelu". Eurotel soudu vyhověl tak, že slogan pouze pozměnil na "Odcházím k Eurotelu" a používal jej dál.

Sobotka šetří telefonické hry

Ministerstvo financí prověřuje všechny provozovatele telefonických či audiotextových her s cílem zjistit plnění zákonných podmínek pro licenci, zejména zákazu hraní osob mladších 18 let. K prověrce provozovatelů vyzvalo i finanční úřady. Výsledky předběžné analýzy ukázaly, že současný systém aplikace opatření bránících mladistvým v možnosti hrát hazardní hru není dostatečný.



Na hry po telefonu mají povolení firmy Českomoravská loterijní, Erika a Media Games. Zřejmě největší provozovatel audiotextových služeb je firma Erika. Ale zdá se, že ministr Sobotka opět začal boj s větrnými mlýny. Jak souboj hráčů a úředníků dopadne? I když firmy tvrdí, že vyžadují od hráčů až pět identifikačních údajů, výhodou je anonymita. I proto mají úspěch. A po zásahu úřadu zřejmě některé skončí - a prohrají hráči.

Do pěti let tři miliardy lidí s mobilem

Počet lidí, kteří používají mobilní telefon, se do roku 2010 zvýší na tři miliardy. Odhaduje to finská společnost Nokia, která je největším výrobcem mobilních přístrojů na světě. V současné době používají mobilní telefon asi dvě miliardy lidí. "Čtyři miliardy lidí zatím nikdy mobilním telefonem nevolalo," sdělil šéf sdružení GSM Association Tom Phillips. Přístup k mobilním sítím má v celém světě zhruba 80 procent lidí, ale jen čtvrtina má i mobilní telefon.



V branži mobilních telefonů většinou neplatí: pomalu, ale jistě. Nokia uvedla, že před dvěma lety si firmy stanovily cíl, aby do roku 2008 měly mobil dvě miliardy lidí. Ale splněno bylo už letos v září. A hlavními centry, kam mobily stále mohou mířit a trh je přivítá, jsou rozvojové země. Jenže tam rozšíření mobilní komunikace brání převážně daňová politika, regulace a vysoké náklady na pořízení mobilního telefonu. I přesto vidí firmy budoucnost optimisticky: jak by také ne, když potřebují motivovat své potenciální zákazníky.