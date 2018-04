Operátoři se dohodli na zlevnění roamingu

T-Mobile, Orange, Telecom Italia, Telenor, TeliaSonera a Wind, jejichž celková zákaznická základna dosahuje téměř 200 milionů uživatelů v rámci EU, se dohodli, že od října 2006 sníží průměrné velkoobchodní sazby, které si vzájemně účtují za poskytování roamingových služeb, na 45 centů za minutu. - více zde

Od října 2007 by pak tyto sazby měly dále klesnout na 36 centů za minutu, což ve srovnání se současnými cenami znamená pokles zhruba o polovinu.

Operátoři budou usilovat o to, aby výše zmíněné snížení velkoobchodních sazeb přineslo výhody zákazníkům, a proto chtějí co nejrychleji a v co nejvyšší možné míře snížit maloobchodní ceny. To by mohlo vést k poklesu průměrných maloobchodních cen roamingových tarifů o zhruba 50 procent.

Na snižování průměrných maloobchodních cen roamingových hlasových služeb bude v rámci této skupiny operátorů dohlížet nezávislá komise. Tato komise bude v šesti měsíčních intervalech zveřejňovat ukazatel vývoje maloobchodních cen v rámci celého EHP.

Skupina operátorů se chce pokusit o to, aby se navrhované snížení velkoobchodních cen aplikovalo oboustranně i v rámci dohod uzavíraných s jinými operátory, kteří působí jak v Evropě, tak mimo Evropu.

Hlavní výhodou tohoto plánu ve srovnání s plánem představeným Evropskou komisí je, že poskytuje prostor pro hospodářskou soutěž mobilních operátorů v oblasti cen a služeb jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni.

Výše uvedené společnosti proto vyzvaly všechny operátory, kteří působí v rámci Evropského hospodářského prostoru, aby podepsali navrženou dohodu. Očekává se, že do října 2006 se připojí další operátoři.