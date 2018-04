Operátoři rozhodnou o cenách za propojení pevných sítí

21.06.2001 PRAHA (ČIA) - Vytvoření metodiky pro stanovení cen za propojení pevných veřejných telekomunikačních sítí je cílem projektu, jehož zahájení dnes oficiálně oznámili operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).řekl předseda APVTS Svatoslav Novák.

Na projektu bude spolupracovat i Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako regulátor trhu. Jako řešitelé byly na základě výběrového řízení vybrány britsko-americká poradenská společnost Launch Works a česká organizace TESTCOM. Na financování projektu se spolupodílí jak všichni operátoři sdružení v APVTS, tak ČTÚ. "Vypracování české podoby nákladového modelu LRIC - Long Run Incremental Cost - pro stanovení cen za propojení je nejdůležitějším projektem naší asociace pro letošní rok," uvedl Novák. Metodu LRIC podle něj doporučuje jak Evropská komise, tak i OECD.

Využita bude i grantová podpora ve výši 50 tisíc dolarů od americké agentury Trade and Development Agency (TDA). "Považujeme náš čin za první krok, který by měl přitáhnout pozornost dalších amerických subjektů, aby investovaly do této oblasti," komentoval udělení grantu obchodní atašé velvyslanectví USA v ČR Richard Steffens. TDA se celosvětově snaží prostřednictvím financováním projektových studií, orientačních návštěv, specializovaných školení, obchodních seminářů a různých forem technické pomoci umožňovat americkým podnikům účastnit se soutěží o infrastrukturní a průmyslové projekty v zemích se středním stupněm rozvoje a v rozvojových zemích.

APVTS byla založena v květnu 1999, členství v organizaci je dobrovolné. Jejími řádnými členy jsou nyní Aliatel, Contactel, Czech On Line, České radiokomunikace, Český Telecom, eTel, GTS Czech, TransgasNet, UPC Česká republika a Zephyr Communications.