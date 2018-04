Operátoři RadioMobil a Eurotel dostali licence na UMTS

(ČIA) – Telekomunikační licenci ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS dnes od předsedy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) převzali zástupci společností RadioMobil a Eurotel. ČIA to potvrdili mluvčí obou operátorů. RadioMobil v aukci nabídl 3,861 miliardy korun, Eurotel 3,535 miliardy korun. Česká vláda přitom původně zamýšlela prodat až čtyři licence a získat za ně do letošního státního rozpočtu nejméně 20 miliard korun.

Výběrové řízení oficiálně vyhlásil ČTÚ na konci června letošního roku. V prvním stupni tendru byly licence za cenu zhruba 6,7 miliardy korun nabídnuty třem stávajícím operátorům v ČR - Eurotelu, RadioMobilu a Českému Mobilu. Ti nabídku zejména s poukazem na příliš vysoké cenové podmínky nepřijali. ČTÚ jim poté nabídl pozměněné podmínky prvního stupně, avšak cena za jednu licenci zůstala stejná – přibyla jen možnost jejího postupného splácení. Nepomohlo ani rozhodnutí udělit místo původně uvažovaných čtyř jen tři licence, takže při zájmu o licenci v prvním stupni by stávající operátoři získali jistotu, že jim v nejbližších letech na českém trhu mobilní komunikace nevyroste nová konkurence.

Počátkem listopadu byl vypsán druhý stupeň tendru, kterého se společně se stávajícími operátory mohli zúčastnit i noví zájemci. Ten proběhl formou jednorázové aukce s nabídkovými cenami uvedenými v uzavřených obálkách. Nejnižší nabídková cena byla stanovena na 3,5 miliardy korun. Částka ve výši jedné miliardy korun je splatná k dnešnímu dni, zbytek nabídkové ceny bude splatný v deseti ročních splátkách navýšených o úroky.

Ještě v květnu tvrdil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling, že je mu známo asi 10 zájemců o licenci UMTS včetně tří stávajících tuzemských operátorů, což experti i stávající operátoři považovali za nereálné. Existenci údajných nových zahraničních zájemců před několika týdny potvrdil i ČTÚ. Do aukce se však nakonec přihlásili jen dva zájemci: Stávající operátoři Eurotel, vlastněný Českým Telecomem a konsorciem Atlantic West, a RadioMobil, patřící do skupiny T-Mobile společnosti Deutsche Telekom a provozující síť Paegas. Nejmladší z tuzemských operátorů Český Mobil, provozující síť Oskar, se rozhodl nabídku nepodat. "Opakovaně jsme vyjádřili zájem získat licenci UMTS a projevili ochotu zaplatit takový licenční poplatek, který by vycházel z komerčně přijatelných podmínek v České republice. Stávající podmínky aukce by však mohly naše zákazníky vystavit nepřiměřenému riziku, že budou nuceni za mobilní komunikace splácet až příliš vysokou cenu vynaloženou nyní za licenci UMTS," vysvětlil generální ředitel Českého Mobilu Al Tolstoy. Majoritní podíl ve firmě vlastní prostřednictvím společnosti ClearWave kanadská Telesystem International Wireless (TIW).

Držitelé dnes udělených licencí budou povinni do 1. ledna 2005 zahájit poskytování komerčních veřejných služeb v systému UMTS v hlavním městě Praze, přičemž služba musí být dostupná alespoň na 90 procentech území této oblasti. Licence byly vydány na dobu 20 let a jsou nepřevoditelné. Podle nedávného prohlášení ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga bude případná třetí licence na provozování UMTS udělena až později.