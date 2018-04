Operátoři radí, jak hlasovat do SuperStar

Soutěž Česko hledá Superstar čeká velké finále, ve kterém se rozhodne o budoucí mladé hvězdě českého showbyznysu. Miliony diváků, kteří každou neděli sledují pěvecké klání hlasují, a poslední kola počty hlasů lámou rekordy všech hlasovacích soutěží u nás.

Pořadatel soutěže, televize Nova, má obavy o to, aby se hlasujícím divákům nepodařilo přetížit linky operátorů nebo centrálu přijímající veškeré příchozí hlasy. Proto sestavil se všemi třemi mobilními operátory jakýsi manuál pro hlasování do velkého nedělního finále. Pro zkušené hlasující to určitě nebude nic nového, ale pro ty, kteří se chtějí zapojit až tuto neděli se tyto rady mohou hodit.

Hlasovací manuál aneb všechno co potřebujete vědět před hlasováním

Hlasy můžete začít posílat hned po skončení pořadu, ale ideální je vyčkat tak deset až patnáct minut, kdy pomine počáteční nápor a vaše SMS budou mít větší šanci na přijetí.

V případě, že nepůjde zpráva odeslat, v klidu vyčkejte 10 – 15 minut a zkuste to znovu, hlavně nezmatkujte a nesnažte se zprávu poslat hned v další vteřině. Nepřijatý hlas vám oznámí systém, ale většinou se to stává jenom v případě, že zprávu posíláte před zahájením nebo po ukončení hlasovacího limitu.

Jedna zpráva na číslo 9090606, stojí šest korun. Číslo je společné pro všechny operátory a z jednoho telefonu s jedním číslem můžete poslat maximálně padesát hlasů. Hlasy jsou započítávány online, takže se na kontě soutěžícího objeví v několika vteřinách.

Několik čísel o SuperStar

Jak jsme psali dříve, čím méně bylo soutěžících, tím větší byla sledovanost a počty poslaných hlasů v soutěži. V posledních kolech překračovala suma hlasů jeden milion celkem pravidelně. A možná proto se všichni právem bojí toho, co přijde tuto neděli. Pro úplnost a představu, jaké množství zpráv se linkami během hlasování valí jsme pro vás připravili přehlednou tabulku s výsledky všech dosavadních hlasování.

soutěžní kolo celkový počet SMS celkem hlasů 1. čtvrtfinále 707 128 724 069 2. čtvrtfinále 793 511 807 331 3. čtvrtfinále 485 120 499 182 4. čtvrtfinále 429 661 440 661 5. čtvrtfinále 428 405 430 000 1. semifinále 764 050 782 092 2. semifinále 621 482 638 932 3. semifinále 806 631 828 411 4. semifinále 740 527 763 730 5. semifinále 990 477 1 014 536 6. semifinále 1 056 285 1 085 577 7. semifinále 1 358 135 1 381 593 8. semifinále 1 523 850 1 551 145

Počty hlasů během vyřazovacích kol soutěže Česko hledá SuperStar

Finále možná ale paradoxně nebude taková zátěž, jak se všeobecně čeká. Všichni kluci už jsou mimo. A jestli zbylá děvčata nedoplatí na strnulé finálové publikum? To je otázka, kterou zodpoví až nedělní večer..