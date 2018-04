Operátoři prodlužují výhodné vánoční nabídky. Ale jen některé

Vodafone například prodlužuje možnost aktivace balíčků Tarifů na míru s dvojnásobným počtem minut. Volbu nabízí tři balíčky. Do konce ledna pokračuje i Velikonoční ošatka, ve které nadále lze zdarma získávat aplikace. To samé platí o Denním internetu v mobilu zdarma na zkoušku a dvojnásobném limitu FUP u vybraných balíčků internetu. Operátor naopak skončil s možností aktivace neomezeného tarifu za 1 490 korun. Pro ty zákazníky, kteří si ho aktivovali, platí i nadále.

Vodafone dále dodal, že Denní internet v mobilu si o víkendech, kdy je zdarma, aktivuje 4× více uživatelů než v běžné dny. Velikonoční ošatku si podle údajů Vodafone stáhlo již 80 000 zákazníků. Nejstahovanějšími aplikacemi v jejím rámci byly hry Need for Speed, Tetris, Wals, navigace Sygic a elektronické knihy.

All inclusive víkendy jedou dál

Operátor T-Mobile prodlužuje až do 31. 3. 2012 dvojnásobný objem dat k balíčkům Internetu v mobilu, pokračují rovněž all inclusive víkendy s volání a textováním zdarma v rámci sítě a 50 MB volného internetu v mobilu. Zákazníci s Twistem si jich mohou užívat po celý následující rok, musí ale každý měsíc dobít 300 korun. T-Mobile rovněž zatím zachovává některé výhodnější dotace na smartphony s úvazkem.

Martina Kemrová z T-Mobilu k výsledkům Vánoc uvádí, nejoblíbenější byly u zákazníků all inclusive víkendy a slevy na chytré telefony. V prosinci uvádí jejich prodej zhruba 4× vyšší než v říjnu.

Měli výpadek, můžete se dívat o 14 dní déle

Telefónika O2 se rozhodla ještě do 31.1. 2012 umožnit získat tarify O2 NEON s výhodou dvakrát více minut nebo dvakrát více SMS na tři roky za běžnou cenu tarifu. Telefónika také jako jediná prodlužuje do konce ledna akci, při které je možno aktivovat výhodnou nabídku volání a psaní z předplacených karet, a to za 3,50 Kč/min a 1,50 Kč /SMS. Akční ceny mohou získat i stávající zákazníci.

Do 14. 3. 2012 je také prodloužen bonus 20 procent za první dobití kreditu on-line platební kartou. Slevu 50 procent na první měsíc při aktivaci tarifu O2 Nejbližší dostanete do 31.1.2012.

O2 také jako kompenzaci malého silvestrovského výpadku televizních služeb prodlužuje možnost využít rozšířeného počtu programů O2TV o 14 dní. Do 15. ledna 2012 tak mohou všichni uživatelé služby sledovat nejen programy, které mají zaplacené, ale mohou vybírat z celé programové nabídky O2TV. V rámci videotéky navíc získají možnost zhlédnout, po dobu prodloužené Vánoční nadílky, zdarma filmy Králova řeč, Rodinka a Sammyho dobrodružství.