Operátoři přenesli první milión čísel

Od začátku loňského roku, kdy byla zpřístupněna služba přenositelnosti čísel, změnili uživatelé pevných linek operátora nebo adresu u jednoho milionu telefonních čísel. Nejvíce čísel na počátku přešlo ze sítě Českého Telecomu k alternativním operátorům, postupně se ale situace vyrovnává, řekl na dnešním setkání s novináři předseda Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) Svatoslav Novák.

Kolik telefonních čísel k jednotlivým firmám přešlo, asociace s odkazem na obchodní tajemství nesděluje. Například firma Aliatel ale uvádí, že přenesla do své sítě 314.000 čísel. Přenositelnost čísel umožňuje zákazníkům ponechat si určité číslo i při změně telekomunikačního operátora nebo změně adresy.

Firmy tak například nemusí při přechodu k jiné telekomunikační společnosti měnit kontakty včetně vizitek a dalších písemností. Přenositelnost však zatím funguje jen v pevných sítích. Se zavedením u mobilních operátorů se počítá půl roku po účinnosti nového zákona o elektronických komunikacích, tedy pravděpodobně v polovině příštího roku. Zákon by měl začít platit od ledna 2005.

Správu národní databáze referenčních čísel provozuje dceřiná společnost APVTS. Databázi využívá 13 operátorů. Mezi jednotlivými operátory je rozděleno celkem 40 milionů čísel. Česká republika patří co do počtu přenesených čísel v loňském roce k evropské špičce. Zatímco v tuzemsku během loňského roku přeneseno kolem 523 tisíc čísel, ve Španělsku to bylo 646,5 tisíce, v Nizozemsku 628,7 tisíce a v Belgii 538 tisíc. Ostatní země EU za ČR zaostávaly.

Na úterní tiskové konferenci se hovořilo i o zavádění přenositelnosti čísel v mobilních sítích. Hlavně proto, že minulý týden prošel vládou nový zákon o telekomunikacích, ve kterém je tato liberalizační možnost zakotvena. Kromě toho, že dává operátorům na realizaci šestiměsíční lhůtu ode dne, kdy nabyde zákon platnost, se v zákoně objevily i sankce. Ty budou uplatněny v případě, že se operátorům nepodaří spustit službu včas.

U mobilních sítí je je situace složitější než u sítí pevných. Jednání o samotném postupu a pravidlech zavádění budou v nejbližší době probíhat v rámci diskusního fóra, stejně jako tomu bylo u operátorů pevný linek. "Zároveň se Eurotel účastní společných přípravných prací s dalšími mobilními operátory v rámci pracovní skupiny APMS," říká Diana Dobálová z Eurotelu. Operátoři se shodují natom, že se napřed musí určit jasná pravidla, podle něhož by se pak celá akce kolem přenositelnosti provedla.

Očekávají také, že zájem o tuto službu bude větší než u zákazníků s pevnými linkami. A to nejen kvůli tomu, že spravují v současné době více než deset miliónů čísel. "Vidíme v přenositelnosti výhody zejména pro firemní klienty. Právě velcí zákazníci neradi mění telefonní čísla, která jsou již plně integrována do jejich komunikačních systémů a také zveřejněna na různých místech." řekla nám k tomu Martina Kemrová z T-Mobile.

Výhody mohou ale přebít finanční náklady na spuštění možnosti přenášet si své číslo ze sítě do sítě. Podle Petra Šindlera z Českého mobilu se totiž bude muset například změnit nastavení systémů, které nyní rozpoznávají hovory podle předčíslí, ale i nastavení SMS center či internetového bankovnictví.

