Žádáte o půjčku? Sekejte latinu u operátorů a banky vás budou mít rády

O tom, že operátoři o svých zákaznících vědí více, než si mnozí připouští, není pochyb. Například díky identifikačním údajům, které telefon odesílá při přihlášení do sítě, vědí, jak drahý telefon používáte. A tedy i to, jak často si kupujete nový. Vědí rovněž, v jakých lokalitách se pohybujete - váš pohyb a četnost výskytu v daném místě prozradí připojování zařízení k vysílačům. Míra využití roamingu pak prozradí, jak často, na jak dlouho a kam cestujete. S určitou nadsázkou tedy operátoři vědí, máte-li hluboko do kapsy, nebo si vyhazujete z kopýtka.

Především ovšem mají přehled o tom, kolik utrácíte za mobilní služby, zda platíte včas faktury či jak často a v jaké výši si dobíjíte kredit. Právě taková data, tedy data související s druhem a způsobem použití poskytovaných služeb a s platební morálkou, slouží k výpočtu nového hodnocení, které finanční instituce začaly využívat jako další z prostředků k ověření bonity zákazníka.

Poskytovatelem komerční služby TelcoScore, která predikuje pravděpodobné chování zákazníka ve finančních službách z telekomunikačních dat za poslední tři měsíce, je Společnost pro informační databáze (SID). Data pro výpočet hodnocení pak poskytují všichni tuzemští mobilní operátoři - tedy

T-Mobile, O2 i Vodafone.

„Prověření probíhá na základě telefonního či rodného čísla zákazníka. Ten je hodnocen pomocí skóringové funkce (matematické rovnice), která využívá např. údaje o způsobu využívání služeb či jeho platební historii za poslední tři měsíce. Výsledkem je číselná hodnota indikující bonitu zákazníka, z níž na základě údajů od všech mobilních operátorů sestaví SID výsledné TelcoScore,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz Tomáš Leixner z T-Mobilu.

Operátor O2 reagoval na dotaz redakce o něco konkrétněji. „Použité prediktory jsou například platební historie, využívání služeb (objem volání, počty SMS, objem dat, využití roamingu), délka vztahu s operátorem, používané zařízení aj.,“ uvedla Jitka Pajurková z O2 s tím, že mezi vstupními daty nejsou v žádném případě geolokační data nebo informace, s kým si zákazník volá, píše atd.

Vypočtené skóre má číselnou hodnotu v rozmezí 1 až 1 000 - čím je číslo nižší, tím je žadatel o půjčku pro banku rizikovější.

Nutno podotknout, že o výpočet TelcoScore mohou žádat pouze instituce, které mají se SID uzavřenou smlouvu. Aby ovšem mohla daná instituce o výpočet vůbec požádat, potřebuje k tomu výslovný souhlas žadatele.



„Konkrétní zákazník uděluje svůj souhlas bance (či jinému subjektu) v rámci procesu žádosti o úvěrový či jiný finanční produkt. Souhlas je oddělený a není navázán na žádost jako takovou a zákazník má samozřejmě možnost souhlas neudělit,“ dodal Leixner z T-Mobilu.



Nemělo by se tedy stát, že by banka při vyjádření nesouhlasu s tímto hodnocením odmítla žadateli půjčku poskytnout. TelcoScore má být naopak vnímáno jako jakýsi benefit, který může žadateli zajistit vyšší šanci na získání úvěru. Podle Leixnera může pomoci především mladým lidem bez finanční historie, v jejichž případě bankám k posouzení jejich bonity schází potřebné údaje.

„Pokud (žadatel) souhlasí, instituce je schopna na základě údajů z TelcoScore nabídnout například lepší podmínky úvěru (s tím jde pak ruku v ruce snížení rizikovosti),“ upřesnila Veronika Exnerová z Vodafonu.

Zneužití dat nehrozí, uklidňují operátoři

V souvislosti s TelcoScore se nabízí otázka případného rizika zneužití zákaznických dat operátorů. Podle jejich zástupců ovšem nic takového nehrozí, dotazující společnost získá informaci o bonitě a důvěryhodnosti zákazníka pouze formou agregované informace (již výše zmíněné číselné skóre).



„Data zákazníků zůstávají stále ve vlastnictví operátora a z nich vypočtené skóre je zpřístupněno jen v rámci on-line dotazu,“ uvedla Exnerová.

„Konkrétní data o našich zákaznících nikomu nepředáváme, v tomto ani v jiných případech. Společnosti pro informační databáze (SID) předáváme číselný podklad, a to pouze proti prokazatelnému souhlasu zákazníka. SID poté určí finální hodnotu TelcoScore na základě výpočtů od všech zapojených operátorů. Zákazník totiž může mít smlouvu na rodné číslo i záznam na své telefonní číslo u více operátorů,“ dodala Jitka Pajurková z O2 s tím, že dílčí údaje, které samy o sobě nemají vypovídající hodnotu, operátor nesděluje.

Že klient získá ze systému pouze jedno jediné číslo, zmínil i mediální zástupce SID Miroslav Beneš. „Společnost pro informační databáze od operátorů nedostává žádné podrobnější údaje,“ dodal.

Proč TelcoScore?

Vytvoření jednotného TelcoScore za všechny tři mobilní operátory bylo podle Pajurkové z O2 reakcí na požadavek trhu dodat finančním institucím s výslovným souhlasem klienta jedno číslo za celý trh, a to z jednoho zdroje.

„Jedním z důvodů doplnění telekomunikačních dat do Scoringu finančních institucí bylo zjištění, že finanční instituce nemají žádné nebo nekompletní informace o některých našich klientech (například mladých, kteří ještě nemají finanční historii), kterým my už několik let poskytujeme služby,“ uvedla Pajurková s tím, že takovým lidem finanční instituce zpravidla nebyly ochotny bez dodatečných informací poskytnout své služby.

Iniciátorem nového hodnocení jsou podle mediálního zástupce SID samotné společnosti (finanční i nefinanční) hledající další cesty k posouzení bonity zákazníka. „Služba TelcoScore byla spuštěna s cílem zvýšit dostupnost služeb u těch klientů, o kterých nemají společnosti při posuzování jejich žádosti o novou službu dostatek informací,“ uvedl Beneš.

Podle něj mají poskytovatelé služeb či finanční instituce u takových klientů prakticky pouze tři možnosti. „Službu raději neposkytnout vůbec, službu poskytnout se zvýšeným rizikem, že nedostane zaplaceno a klient se dostane do velkých potíží, nebo získat další informace potřebné k posouzení jeho bonity, tedy například díky TelcoScore.“