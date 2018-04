Operátoři pohnuli s budováním 3G. Stále ale zaostáváme

Podle čerstvě zveřejněných údajů pokrývá O 2 sítí 3G 71 procent populace, T-Mobile 80 procent populace a Vodafone 66 procent populace. Vzhledem k tomu, že to představuje zdvojnásobení pokrytí jen za letošní rok, zdálo by se to jako důvod k oslavám. Navíc operátoři před koncem roku finišují a například T-Mobile spustil jen v říjnu 265 základnových stanic.

Trochu méně optimisticky vše začne vypadat, když si uvědomíme, že například Orange Slovensko ohlásil pokrytí 61 procent populace (tedy zhruba tolik, co aktuálně český Vodafone) již v březnu roku 2009, tedy před dvěma a půl lety. Operátoři navíc udávají pokrytí populace a nikoli území.

Na konci loňského roku byl podle ČTÚ signál 3G dostupný zhruba na pěti procentech území. Pokrytí populace se sice skoro zdvojnásobilo, ale je zřejmé, že jak se signál rozšiřuje mimo největší města, je potřeba pro každé procento populace pokrýt větší území. Proto lze odhadovat, že pokryta je stále méně než desetina území.

Z údajů není vždy jasná metodika měření. "Při měření dlouhodobě používáme velmi přísná kritéria. Území, na kterém daná populace žije, pokrýváme s pravděpodobností 95 procent, přičemž platí, že s čím vyšší pravděpodobností se počítá, tím nižší je výsledná míra pokrytí," vysvětluje Miroslav Čepický, tiskový mluvčí Vodafone s upřesněním, že právě zvolené kritérium pravděpodobnosti pokrytí může celkové údaje hodně zkreslit.

Operátoři místo s čísly území raději operují s pokrytými městy a novými vysílači. Například O 2 ohlásilo, že na konci listopadu 2011 pokrývalo signálem 3G celkem 1 534 obcí s tím, že do konce roku se operátor chystá zprovoznit ještě sto dalších vysílačů. T-Mobile dal vědět, že spustil od začátku roku již 1 400 vysílačů, přičemž jen v říjnu jich bylo 256. Celkem má operátor 2 500 základnových stanic s podporou 3G, všechny by měly zvládat i HSDPA v základní verzi. Orange Slovensko měl 1 000 základnových stanic v březnu 2009, území Slovenska je přitom zhruba o 40 procent menší.

Společnosti T-Mobile a Vodafone ohlásily nedávno testování technologie HSDPA+ na rychlosti 42 Mb/s. Bohužel prozatím je tato rychlost u Vodafone dostupná jen v Berouně, u T-Mobile na jedné základnové stanici v pražských Roztylech. Zmíněný Orange má tuto technologii dostupnou již v řadě slovenských měst.