Operátoři pevných sítí chtějí snížení cen za volání na mobily

O osmdesátiprocentní snížení propojovací ceny pro telefonování z pevných linek na mobily včera požádala Český telekomunikační úřad Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Členové asociace, k nimž patří například Český Telecom, Aliatel, Contactel, GTS, UPC, České radiokomunikace nebo eTel, by namísto současných průměrných šesti až sedmi korun za minutu platili jen 1,2 až 1,6 koruny.

ČTÚ by měl začít cenu regulovat, protože neodpovídá skutečným nákladům na propojení a přiměřenému zisku, řekl na dnešní tiskové konferenci generální ředitel GTS a místopředseda asociace Milan Rusnák. Vyjádření zástupců mobilních operátorů ani ČTÚ nebyla do uzávěrky listu k dispozici. Snížení propojovací ceny z pevné sítě do některé mobilní sítě, kterou platí operátoři pevných sítí mobilním provozovatelům, by podle předsedy asociace Svatoslava Nováka výrazně zlevnilo telefonování. Podle asociace financují mobilní operátoři z výnosů za volání z pevných sítí křížově vlastní činnost.

Náklady na propojení pevné a mobilní sítě jsou podle Rusnáka zhruba poloviční oproti nákladům v rámci mobilní sítě. Přesto například klient Eurotelu pro volání v rámci sítě zaplatí při použití programu Business 300 jen 2,70 Kč oproti 9,40 Kč při volání ze sítě Telecomu do Eurotelu.

Společnosti Eurotel a RadioMobil mají každá výrazné postavení na českém trhu s podílem přes 40 procent, přesto firmy dosud nezveřejnily referenční nabídku propojení, včetně cen, jak jim ukládá telekomunikační zákon.

Podle vyjádření všech tří mobilních operátorů jsou ceny propojení srovnatelné s evropským průměrem. "Ceny za zakončení hovorů v mobilních sítí v ČR jsou svou úrovní srovnatelné s ostatními státy Evropy," řekl mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský agentuře ČTK s tím, že propojovací poplatky pokrývají náklady na výstavbu a údržbu telekomunikační sítě.

Mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek uvedl, že firma již letos hladinu propojovacích poplatků snížila, a to o 15 procent na zhruba 6,50 Kč za minutu. "Na této cenové úrovni již bylo v letošním roce podepsáno několik propojovacích dohod a Radiomobil je připraven ji nabídnout i dalším operátorům," uvedl Hájek. Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše je cena nabízená firmou pod evropským průměrem, který je zhruba 7,30 Kč (0,21 euro) za minutu. Cena je podle něj založena na nákladech, které jsou mnohem vyšší než u pevných sítí. Eurotel v posledních pěti letech investoval 28 miliard korun, podotkl.

ČTÚ již na přelomu roku rozhodoval o cenách propojení při volání mezi operátory pevných sítí. Ti totiž neakceptovali vysokou cenu, kterou navrhoval Český Telecom. Úřad ceny výrazně snížil. Vyjádření ČTÚ k návrhu APVTS se včera nepodařilo získat.

Operátoři sítí mobilních telefonů ovšem již dlouhodobě zdůvodňují úroveň poplatků za propojení svými vyššími náklady na uskutečnění hovoru mezi pevnou a celulární sítí. Protože skutečná výše nákladů potřebných na uskutečnění hovorů je pečlivě střeženým tajemstvím všech operátorů, bude situace Českého telekomunikačního úřadu obzvlášť obtížná.

