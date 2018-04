Operátoři opisují jeden od druhého. T-Mobile má tajný neomezený tarif

Za tři nejvýraznější prvky letošních vánočních kampaní operátorů lze považovat zlevnění neomezených tarifů, výrazné zlevnění služeb z předplacených karet a zdvojnásobení počtu volných minut v některých balíčcích.

S levným neomezeným tarifem přišel jako první Vodafone a nedávno jej "následoval" T-Mobile se zcela shodnou cenou. Levné předplacenky přineslo O2 a napodobil je Vodafone rovněž se shodnými cenami. A Vodafone a O2 završují trojúhelník shodným nápadem zvýšit počty volných minut v balíčcích na dvojnásobek.

T-Mobile "tajně" uvedl stejný tarif

Předplacenky levněji než kdy dříve

Neomezený tarif u Vodafonu pořídíte za 1 490 Kč, v ceně jsou neomezené minuty a SMS a internet v mobilu s FUP 1,2 GB. Je potřeba jej aktivovat do konce roku a následně platí nastálo. T-Mobile v reakci na tento tarif nejprve zlevnil neomezené volání a SMS na necelé tři tisíce korun a nedávno přišel s identickou cenou za neomezený tarif Grand Plus. Jeho jedinou výhodou ale je, že FUP internetu je 2GB. Jinak je nabídka horší. Platí jen pro nové zákazníky nebo prodloužení smlouvy a nezahrnuje neomezené SMS, těch je v tarifu pouze 300. Nabídka je neveřejná, ale kdo si o ní řekne na prodejně nebo telefonicky, získá ji.

Co se týče předplacenek, Telefónica O2 nabízí minutu volání z předplacené karty za 3,50 Kč a SMS za 1,50 Kč. Stejnými cenami vzápětí zareagoval i Vodafone. U Vodafonu se nabídka aktivuje stávajícím zákazníkům automaticky, u O2 je potřeba si o ni říci do konce roku.

Dvakrát tolik minut u Vodafonu i O2

Podmínky využívání služby se liší. Vodafone nabízí tarifikaci 60 plus 1, což je výhodné. U O2 musíte v každém kalendářním měsíci dobít 200 korun, jinak o nabídku nevratně přijdete. U Vodafonu do konce března dobíjet nemusíte, od 1. dubna ovšem ano, a to 300 korun měsíčně.

Vodafone ve vybraných balíčcích Tarifů na míru zdvojnásobil počty volných minut. Při aktivaci do konce roku platí výhoda nastálo. Na dva roky nabízí stejnou výhodu O2, buď pro nové zákazníky, nebo při prodloužení smlouvy či přechodu na nový tarif. Minut vychází u O2 za stejnou cenu více, ale při dvojité porci minut neobsahuje tarif u O2, na rozdíl od Vodafonu, žádné SMS.