Operátoři nerespektují soukromí nových zákazníků

Přestože počet zákazníků mobilních operátorů utěšeně roste, převážná většina lidí mobil stále nemá. Na nově příchozí zákazníky však čeká řada nebezpečí, které jim život s vysněným mobilním telefonem mohou značně znepříjemnit.

Každý, kdo se rozhodne používat mobilní telefon, se vždy tímto krokem připravuje o další část svého soukromí, které si všichni pečlivě střežíme. Své mobilní číslo zpravidla rozdáváme spíše "důvěryhodnější" osobám. Máme také možnost volby, zda bude číslo zveřejněno v telefonním seznamu operátora. Situaci však může výrazně zkomplikovat způsob, jakým operátoři nakládají s dříve užívanými telefonními čísly.

Pokud se totiž zákazník rozhodne odejít od některého z operátorů, jeho číslo je přirozeně deaktivováno. Přestože naši operátoři disponují (vzhledem k počtu zákazníků) dostatečnou kapacitou číselných řad, neváhají čísla "recyklovat".

Novému zákazníkovi se tak může velmi snadno stát, že přestože nikomu své číslo dosud nesdělil, může být bombardován řadou neodbytných telefonátů. Jak je to možné? Jednoduše dostal telefonní číslo, které již dříve někdo používal.

Různý přístup k věci mají jednotliví naši operátoři. Oskara (opět) musíme vynechat, neboť u něj zatím deaktivace nejsou příliš v módě. EuroTel i Paegas shodně tvrdí, že tento postup jim není cizí, nicméně lze zde najít několik odlišností.

Dostala se k nám stížnost člověka, který si pořídil tento týden zbrusu novou dotovanou aktivaci u EuroTelu. První den byl velmi spokojen (zejména s hrami na své nové Nokii 3210 :) ). Druhý den však byl od samotného rána bombardován řadou telefonátů a všichni volající chtěli hovořit s panem XY. Po několika takových hovorech přišla situace majiteli čísla poněkud divná, a proto se začal se všemi dalšími volajícími podrobněji dohadovat, zda volají to číslo, které chtěli apod. Všichni shodně tvrdili, že pan XY byl na tomto čísle vždy běžně k dostižení a to ještě před několika málo týdny.

Následovala nejpřirozenější reakce, hovor s infolinkou EuroTelu. Ta bez protahování potvrdila, že recyklace telefonních čísel je u tohoto operátora běžně prováděna, ovšem s lhůtou 6 měsíců. Stejnou informaci nám podalo i tiskové oddělení společnosti EuroTel Praha. Realita je však zřejmě poněkud odlišná, neboť jistě nebude 20 lidí denně zkoušet volat na již půl roku neexistující telefonní číslo (dosud). Sami volající navíc potvrzují, že pan XY byl k zastižení na tomto čísle ještě před pár týdny. Původní majitel jej totiž zřejmě používal velmi aktivně k obchodním účelů.

Přitom číslo svou podobou není nijak zvláštní, a tak pokud EuroTel nechce vyhazovat pěkná telefonní čísla do koše, tohoto se to stejně netýká. Je to číslo 0602 463 XXX a dá se říci, že hůře zapamatovatelné byste těžko hledali :). Reakce infolinky na výše uvedené skutečnosti a rozpory: "Máte možnost si své telefonní číslo nechat změnit za pouhých 2500 Kč". K ceně telefonu a aktivace tedy musíte připočítat ještě tuto částku a teprve potom využívat služeb EuroTelu tak, jak jste si představovali.

V době, kdy se poměrně rozmáhá spammování přes SMS, je tento postup přinejmenším zvrhlý. Postup nebudeme uvádět, ale zahltit něčí email-SMS adresu dokáže i zcela nezručný uživatel vhodnou kombinací známých internetových služeb. Jedinou možností je pak v případě EuroTelu zablokování všech příchozích SMS zpráv z internetu (tedy i z WWW), z čehož nový zákazník zřejmě nebude zářit štěstím.

Jaká je situace u Paegasu? Tiskové oddělení i infolinka se netají využíváním recyklace telefonních čísel. Ta je skutečně prováděna s odstupem několika měsíců. Dle našich osobních zkušeností však čísla deaktivovaná více než před rokem stále hlásí "Číslo neexistuje". To však nelze považovat za objektivní důkaz.

Nicméně případná změna telefonního čísla vás vyjde u Paegasu na 1000 Kč, což také jistě nepotěší, ale je to výrazně méně než v případě EuroTelu. Co se týče spammingu přes email-SMS, Paegas nabízí možnost si standardní číselný prefix před zavináčem zaměnit za libovolný řetězec, čímž riziko zahlcení zprávami odpadá a mizí též nutnost si zablokovat všechny příchozí SMS. Nedávnou novinkou u Paegasu je totiž zrušení adresy s číselným prefixem, pokud uživatel zvolí jiný řetězec. Dosud v případě zvolení např. svého jména před zavináčem fungovaly obě adresy. Nový řetězec před zavináčem pak již potenciální autor spammu pro bývalého majitele nezná.

Zakoupení mobilního telefonu tedy může silně znepříjemnit život. Můžete mít štěstí a získat zcela nové telefonní číslo nebo původní číslo někoho, který mobilní telefon používal pouze jako těžítko na opasek. Můžete však dostat bývalé číslo mafiánského bosse či dlužníka několika věřitelů. Pozitivním extrémem je pak používat bývalé telefonní číslo ředitele velké firmy a získat tak řadu zajímavých obchodních kontaktů :).