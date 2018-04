Operátoři neřeší problém kradených mobilů

Problém s kradením telefonů je stejně starý jako mobily samotné. Přestože krádeží telefonů přibývá, operátoři se dosud nedokázali shodnout na opatřeních, která by zabránila zneužití kradených přístrojů.

Počet krádeží mobilů se loni podle údajů policejního prezídia zvýšil o téměř šest procent na více než 27 tisíc. Ukradených mobilních telefonů je však podle policie i operátorů více, protože při některých krádežích je odcizeno více přístrojů a někteří lidé krádež ani nehlásí.

Mobil může zablokovat každý operátor

Všichni operátoři jsou schopni zablokovat SIM kartu proti dalšímu používání a teoreticky jde zablokovat i telefon. Každý mobil má unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity, viz rámeček), které může operátor zařadit na seznam - blacklist. Čísla zařazená v tomto seznamu se pak nemohou do sítě přihlásit. Problém spočívá v tom, že pokud jeden operátor IMEI zablokuje, tak telefon se bez problémů přihlásí do sítě jiného. Má-li být proto takové opatření účinné, musí operátoři postupovat jednotně a IMEI ukradených telefonu sdílet.

IMEI

Zkratka International Mobile Equipment Identity označuje jedinečné číslo, které má každý mobilní telefon systému GSM. Jeho hodnotu najdete na nálepce pod baterkou, v záručním listě nebo stisknutím kláves *#06#. Výrobce telefonu zodpovídá za evidenci těchto kódů i za jejich jedinečnost. Prvních šest čísel IMEI je kód schváleného typu – TAC (Type Approval Code). Na dalších dvou pozicích se nachází montážní kód FAC (Final Assembly Code), dále zabírá šest pozic sériové číslo SNR (Seriál Number) a posledním číslem je rezervní kód S (Spare).

Přes veškeré sliby taková databáze u nás stále neexistuje, ale vinu za tento stav nenesou tolik operátoři jako výrobci telefonů. IMEI lze totiž u mobilů přeprogramovat a celá databáze by tím pádem ztratila svůj smysl. IMEI by se jednoduše změnilo a ukradený telefon by se bez problémů přihlásil do sítě. V tuto chvíli by tedy společný blacklist nedokázal krádežím zabránit, ale mohl by je alespoň znepříjemnit.

Mobil.cz má svůj blacklist

Na našem serveru jedna databáze kradených telefonů existuje a obsahuje informace o mobilech evidovaných v databázi Eurotelu a také zadaných přímo čtenáři Mobil.cz. Díky tomu, že si můžete mobily dopředu zaregistrovat, nemusíte později hledat potřebné údaje, ale jenom označíte mobil jako ukradený. Databáze je samozřejmě jenom informativní. Každý, kdo kupuje levný mobil a není mu jedno, jestli je ukradený, si zde může jeho IMEI ověřit.

Nejlepším řešením je samozřejmě databáze globální. Centrální registr odcizených telefonů (CEIR) již existuje. Počítač s databází je umístěný v Irsku v Dublinu a shromažďuje IMEI milionů mobilních telefonů určených pro síť GSM. Zároveň poskytuje operátorům blacklist IMEI, kterým má být odmítnuté připojení do sítě, protože jsou označené jako kradené, ztracené nebo jinak nevyhovující pro použití.

Operátoři mohou s CEIR sdílet své blacklisty a každý den jejich seznam aktualizovat přes zabezpečené internetové připojení. Takto CEIR funguje již od roku 1996 a je proto zarážející, že tuto službu využívá stále jen několik operátorů.

Eurotel telefon zablokuje

Na trhu nejsou mobilní telefony, které by znemožňovaly změnu výrobního čísla. To je podle T-Mobile a Oskara důvod, proč blokování IMEI nenabízejí. Eurotel přesto kradené telefony blokuje. Pokud někdo telefon ukradne a postižený se dostaví s protokolem od policie na značkovou prodejnu, operátor dané IMEI na blacklist zařadí. Podmínkou je přinést protokol o nahlášení krádeže do 24 hodin a doložit také doklad o nabytí přístroje s uvedeným IMEI.

Takto zablokovaný telefon zloději nejspíš příliš vrásek neudělá, ale z jednání operátora je alespoň jasné, že se danou situaci snaží řešit. Český Mobil se podle mluvčího Petra Šindlera letos připojí do databáze kradených telefonů na našem serveru. Eurotel podle mluvčí Diany Dobálové nyní jedná s mezinárodní Asociací GSM operátorů o připojení do celosvětového CEIR. Martina Kemrová z T-Mobile uvedla, že firma vyčkává na vyjasnění technických, legislativních i personálních podmínek a poté je připravena k blokování telefonů přistoupit.

Při krádeži mobilu operátoři doporučují obrátit se na policii, která díky spolupráci s firmami telefon často najde. Pokud se totiž IMEI u mobilu nezmění, operátor ho může vysledovat podle základnových stanic, na kterých byl přístroj naposledy přihlášen. Zároveň by měli zákazníci okamžitě kontaktovat operátora a požádat o zablokování SIM karty.

Ukradli vám už telefon?