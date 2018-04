Zdražit, nebo zlevnit? Operátoři tápou nad ceníky kvůli nejisté výši DPH

Ze zákona o elektronických komunikacích plyne operátorům povinnost informovat zákazníky o změnách ceníku nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti. Legislativní průtahy kolem rozhodování o výši sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), které by měly platit od 1. ledna 2013, jim však plné dodržení této zákonné povinnosti znemožňují.

Vláda Petra Nečase podala návrh na změnu sazeb DPH. Poslanci odsouhlasený návrh však ve středu 5. prosince neprošel Senátem, a vrací se tak zpět do Sněmovny. Při opětovném odsouhlasení pak o přijetí návrhu rozhodne prezident. Ten však v minulosti se zvyšováním daní nesouhlasil a svým vetováním může vládní návrh poslat opět zpátky k poslancům.

Pokud by se i přesto vládě podařilo návrh prosadit, zvýšila by se základní sazba, do níž telekomunikační služby spadají, o jeden procentní bod z 20 % na 21 %. V současné době je však uzákoněna od ledna 2013 jednotná sazba DPH ve výši 17,5 %. V důsledku legislativních průtahů by mohla nastat i taková situace, kdy by vládou navržená vyšší sazba DPH vstoupila v platnost až s několikadenním zpožděním.

Obě varianty ceníku zveřejnil zatím jen Vodafone

Operátoři přitom stále nemohou kvůli nejistotě kolem základní sazby DPH zveřejnit platné ceníky, které mají vstoupit v platnost 1. ledna a u nichž by novou výši daně zohlednili. Společnosti O 2 a T-Mobile vyčkávají na rozhodnutí zákonodárců. Pouze Vodafone zveřejnil obě v současné chvíli možné varianty nového ceníku.

"O změně sazby DPH od 1. 1. 2013 a o souvisejících změnách cen našich služeb jsme všechny naše zákazníky informovali v souladu se zákonem o elektronických komunikacích jeden měsíc dopředu na jejich vyúčtování. Samozřejmě informujeme každého zákazníka také o tom, že pokud bude změna znamenat zhoršení jeho postavení, má právo ke dni nabytí účinnosti této změny ukončit smlouvu bez sankce," uvedl tiskový mluvčí Telefóniky O 2 Hany Farghali s tím, že operátor zákazníkům poskytuje maximum informací, které má v současné chvíli k dispozici.

"Finální ceny platné od 1. 1. 2013 bohužel zveřejnit nemůžeme, protože vzhledem k legislativní situaci sami dosud nevíme, jaké ceny budou platit. Pokud bude schválen zákon o zvýšení sazby DPH na 21 %, obratem zveřejníme platný ceník, který bude toto zvýšení zohledňovat. Považujeme za prakticky nemožné, aby se za této situace kdokoliv domáhal zveřejnění platného ceníku ještě dříve, než bude zveřejněn platný zákon, kterým se má tento ceník řídit," dodal Farghali.

Se zveřejněním nového ceníku vyčkává na rozhodnutí zákonodárců také T-Mobile. Tarifní zákazníky o změně informoval na prosincových fakturách, zákazníky s předplacenými kartami bude informovat prostřednictvím SMS. "Vzhledem k okolnostem, kdy není jasné, jaká bude sazba daně od 1. 1. 2013, nemůžeme v komunikaci jít do většího detailu. Naši zákazníci byli informováni o tom, že se chystá změna sazby DPH a jsou/budou na webových stránkách informováni o všech aktuálních změnách. Jakmile bude definitivně jasná sazba daně od 1. 1. 2013, neprodleně zveřejníme aktuální ceník, platný od 1. 1. 2013," uvedla tisková mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová a dodala: "Předpokládáme, že liknavost při rozhodování našich zákonodárců nebude příčinou pro pokutování od jiné složky státu (ČTÚ)."

ČTÚ má jasno: operátoři nemohou situaci sami ovlivnit

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) má o současné situaci, v níž se tuzemští operátoři kvůli legislativním průtahům nachází, jasno. "Jestliže operátoři při cenotvorbě zohlední pouze novou sazbu DPH a nikterak neupraví stávající cenu bez DPH, nebudou při pozdním zveřejnění nových ceníků s ohledem na právní úpravu postihováni," uvedl tiskový mluvčí ČTÚ František Malina s tím, že jde o situaci, kterou nemohou sami operátoři nikterak ovlivnit.

Zároveň podotkl, že pokud dojde ke snížení DPH a koncová cena se nezmění, dojde vlastně k navýšení ceny bez DPH. V takovém případě platí pro operátory povinnost informovat o takové změně minimálně měsíc předem a je zde i možnost odstoupení od smlouvy bez sankce.

Případné sankci od ČTÚ se v současné situaci vyhnul pouze Vodafone. Ten jako jediný na svých internetových stránkách 1. prosince zveřejnil obě možné varianty nového ceníku.

"Máme totiž povinnost informovat naše zákazníky o možných pohybech cen 30 dní před tím, než vejdou v platnost. Bohužel, v tomto případě stejně jako celý český podnikatelský sektor stále ještě čekáme, jakou sazbu naši zákonodárci uzákoní. Protože ale chceme být otevření a transparentní k našim zákazníkům, vyvěsili jsme na tuto stránku obě varianty, které připadají od 1. 1. v úvahu, tedy se sazbou 17,5 % a 21 %," upřesnila tento krok tisková mluvčí Vodafonu Alžběta Houzarová.

Důvod, proč tak operátor učinil, je patrný při porovnání ceníků s tím aktuálně platným. Ceny Férových tarifů ponechává totiž bez změny, což znamená, že pro zachování stávajících koncových cen musí hýbat s cenami bez DPH. Zatímco při vyšší 21% sazbě by nepatrně zlevnily, při nižší sazbě by naopak podražily. A právě to by mohlo při pozdním zveřejnění ceníku postavit Vodafone, který se rozhodl ponechat stávající koncové ceny i po změně DPH, do pozice, kdy by jej mohl Český telekomunikační úřad pokutovat za nedodržení zákonné lhůty.

"Důvodem je fakt, že chceme zachovat ceny transparentní, přehledné a zapamatovatelné bez ohledu na nejistotu kolem výše DPH, která nyní panuje. Proto férové tarify nezdražíme ani pokud zákonodárci odhlasují zvýšení DPH," upřesnila Houzarová zachování stávajících cen i po změně sazby DPH.

U starších, již nenabízených tarifů operátor upraví až konečnou cenu podle sazby, kterou zákonodárci prosadí. Na svých stránkách zákazníky zároveň informuje i o možnosti odstoupení od smlouvy do 15 dnů od změny, která jejich postavení zhorší, a to bez jakékoliv sankce. Pokud by zákonodárci 21% sazbu DPH schválili, nelze pak toto právo uplatnit v situaci, kdy by u kteréhokoli operátora došlo k navýšení koncových cen jen vlivem zvýšení sazby daně.