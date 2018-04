Operátoři navrhují řešení pro sítě 3G

Sdružení operátorů mobilních sítí a výrobců mobilních zařízení dnes předložilo ITU (International Telecommunications Union) návrh na sjednocení širokopásmového CDMA a CDMA2000 pro ustanovení standardu sítí třetí generace. Doufají tak, že návrh napomůže přijetí standardu, kterým bude buď IMT-2000 nebo Global Third Generation (G3G), již koncem roku.

Sdružení navrhlo řešení jak sladit CDMA standardy tak, aby umožňovaly co nejsnazší přechod z GSM sítí a dokonce i ze stávajících CDMA systémů. Přemosťuje to přechod propast mezi dvěmi skupinami. Jedna skupina zahrnuje společnosti, které se drží standardů a do druhé skupiny patří společnosti, jež podporují stávající CDMA specifikaci, která doposud nebyla standardizována.

Harmonization group navrhuje jednotný "deštníkový" standard se třemi operačními módy, mezi kterými by mohli uživatelé volit. (direct sequence (DS) mode pro WCDMA, multi-carrier (MC) mode pro cdma2000 a time division duplex (TDD) CDMA mode.) Všechny tři módy by prý měl zvládnout jeden čip v telefonu, takže nebude zapotřebí pro každý m´d kupovat nový telefon. Jednoduše se bude telefon chovat jako dnešní duální telefony.

Práce sdružení byla prezentována na shromáždění v Pekingu, které proběhlo tento měsíc. V případě přijetí návrhů bez větších změn již nebude stát žádná překážka