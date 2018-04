Operátoři nás nutí kupovat, co nechceme. Voláme sekundy, platíme celé minuty

Představte si, že přijdete do obchodu a zjistíte, že veškerého zboží si musíte koupit alespoň kilo. Třeba kilo salámu a až pak si můžete přikoupit deset deka navíc. Zdá se vám to podivné? U telekomunikačních operátorů to tak funguje. A přesto, že se o tomto problému čas od času mluví, regulátor i další státní orgány jsou naprosto v klidu. Přitom všichni čeští operátoři účtují první minutu hovoru celou, i když mluvíte třeba jen 10 sekund.

Může se to zdát jako nepodstatná banalita, ale spočítejte si, kolik minut tak zaplatíte úplně zbytečně. Navíc, kvůli tomuto systému je téměř nemožné udržet si aspoň přibližný přehled o tom, kolik volných minut už jste vyčerpali z tarifu. Počítadlo hovorů v telefonu totiž pochopitelně počítá sekundy. Takže pokud uděláte pár kratších hovorů za sebou, může se vám docela dobře stát, že z volných 60 minut je ve skutečnosti třeba jen 20.

Podobný propočet si nedávno udělala izraelská vláda a rozhodla se radikálně zasáhnout. S platností od září musí oba místní mobilní operátoři zrušit tarify s účtováním po minutě a nabídnout zákazníkům sekundovou tarifikaci. Přitom oba operátoři již před nějakou dobou nabídli tarify, v nichž se účtovalo ve dvanáctisekundových blocích, nijak zvlášť aktivně je ale zákazníkům nenabízeli. Proč taky?

Podle studie, kterou si nechalo zpracovat izraelské ministerstvo komunikací, je zhruba 65 % hovorů kratších než jedna minuta. Pro zákazníka to v konečném důsledku znamená, že zhruba 25 až 40 % jejich účtu je platba za služby, které vůbec nevyužili. „Kvůli minutové tarifikaci vyhazují lidé své peníze oknem, každý den, každou minutu platí za něco, co vůbec nevyužívají. Je mým úkolem tomu zabránit, abych ochránil zákazníky,“ říká v oficiálním prohlášení na svých webových stránkách Ariel Atias, izraelský ministr komunikací. Od září musí tedy izraelští operátoři nabídnout všem stávajícím zákazníkům přechod z minutových tarifů na sekundové, případně na ty s dvanáctisekundovými bloky. A to bez jakýchkoli sankcí. Novým zákazníkům pak už minutové tarify vůbec nabízet nesmí.



A jak je to v Česku? Špatné a ještě horší

I když se diskuse o sekundové tarifikaci v Česku také objevují, operátoři zatím nejeví příliš ochoty s tím něco udělat. Zatímco například většina poskytovatelů VoIP účtuje po vteřinách, největší vstřícností mobilních operátorů je účtování v režimu 60 +1, teprve po provolání první minuty tedy nastupuje sekundová tarifikace. Existují ale i extrémnější případy, nedávno jsme vás například informovali, že pokud si u T-Mobile aktivujete balíček Pevná+, získáte sice levnější sazbu při volání na pevnou linku, ale tarifikace se vám automaticky změní do režimu 120 + 60!

Tiskový mluvčí O2 Martin Žabka navíc uvedl: „Velká část zákazníků používá například tarify O2 Simple, kde se účtuje první minuta celá a poté po 30 vteřinách. Máme samozřejmě také tarify, kde se provádí účtování po první minutě po vteřinách, což jsou O2 Bronz, O2 Diamant nebo O2 Start." Kratší hovory se vám tak mohou pořádně prodražit.

Pro operátory je tento způsob účtování rozhodně zdrojem zajímavých příjmů. Je skoro zarážející, že podobný přístup k zákazníkům ještě nevyvolal zásah ze strany kompetentních orgánů, podobně jako v Izraeli. Vzhledem k tomu, že podobný postup uplatňují všichni tři čeští operátoři v dokonalé shodě, je otázkou, jestli by se tímto problémem neměl zaobírat kromě ČTÚ, do jehož kompetence případ rozhodně patří, také ÚHOS, který má na starosti ochranu hospodářské soutěže.

„O účtování telefonních hovorů po sekundách se v jednáních s telekomunikačními operátory snaží Sdružení obrany spotřebitelů při různých příležitostech už několik let. Bohužel neúspěšně. Pokud někdo z nich neprolomí jednotnou frontu, jako to udělal Orange na Slovensku, tak se bez pomoci zásahu zvnějšku pro spotřebitele nic pozitivního nezmění. Ani existence svobodného trhu není omluvou, aby spotřebitelé platili za čas, který neprotelefonovali," řekla iDNES.cz Ivana Picková ze Sdružení na ochranu spotřebitelů.

Chcete sekundovou tarifikaci? Pak se připravte na sestavovací poplatky

Dá se ale očekávat, že operátoři se nedají tak snadno. Je to logické, existují totiž náklady, které se pojí s každým hovorem bez ohledu na to, jestli trvá sekundu nebo hodinu. Potvrzuje to i vyjádření Martina Žabky: „Použití stejného modelu regulace jako v Izraeli je pro potřeby ČR zcela nevhodné. S regulací trhu v této oblasti nesouhlasíme, je zcela zbytečná. Jsme toho názoru, že trh by se měl regulovat sám, respektive by jej měli regulovat zákazníci svými požadavky."

Přidává se k němu i Jitka Pacolová z tiskového oddělení T-Mobile: „Tarifikace 60+1 taktéž slouží jako prostředek k pokrytí nákladů se sestavením hovorů, v případě tarifikace 1+1 bychom museli tyto náklady pokrýt jiným způsobem, např. vyšší cenou nebo sestavovacím poplatkem.“

Prý jsme upovídaní

Podle vyjádření zástupců českých operátorů jsou navíc Češi výrazně upovídanější než Izraelci. To by mohl potvrzovat úspěch služeb jako Girls Talk nebo Kamarádi. „Průměrná délka hovoru zákazníků Vodafonu ČR (do všech sítí) je bezmála 2 minuty a má vzestupnou tendenci,“ odpověděl nám na náš dotaz Jakub Hrabovský z tiskového oddělení Vodafone. Také z vyjádření T-Mobile vyplývá, že hovory kratší než minutu netvoří u našich operátorů tak velký podíl jako v Izraeli. V případě O2 je podle Žabky průměrná délka hovoru zákazníků O2 90 sekund.

Mohlo by se tedy zdát, že českým zákazníkům sekundová tarifikace po minutě tolik nevadí. Je ovšem otázkou, jak statistiky ovlivňují právě výše zmíněné tarify vhodné pro dlouhé hovory. Z vlastní zkušenosti si dovolíme tvrdit, že podíl kratších hovorů nebude u většiny zákazníků úplně zanedbatelný. Nebyl by tedy čas, aby regulátor zasáhl a zabránil tomu, abychom platili za něco, co nechceme?