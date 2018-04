Operátoři nadělují: získat můžete volání zdarma až na dva roky

Všichni zákazníci T-Mobilu, kteří si v době od 1. listopadu do 31. prosince 2008 pořídí některý z minutových nebo kreditních tarifů T-Mobile se smlouvou na 24 měsíců, získají volání zcela zdarma v rámci vlastní sítě. Tento speciální vánoční benefit začnou čerpat od 1. ledna 2009 a bude jim platit až dva roky dle úrovně tarifu. Volání za 0 Kč/min nečerpá volné minuty ani kredit, takže je lze plně využít na ostatní služby. Nabídka platí jak pro standardní nové aktivace, tak pro přechod z Twistu či přenos čísla od konkurence.

Běžné tarify Platnost benefitu Kredit 150, Bav se, Bav se s Mých 5 1 měsíc T30, T80, Kredit250, Kredit450, Mých5 2 měsíce T160, Kredit700 4 měsíce T300, Kredit1200 6 měsíců T600, T1500, Kredit2000 12/24 měsíců*

* U nejvyšších tarifů lze zvolit mezi voláním zdarma v rámci vlastní sítě na dva roky a bezplatným voláním do všech sítí na jeden rok.

Tarify pro firmy Platnost benefitu Podnikatel 200 2 měsíce T30, T80, Profi120, Podnikatel 300, Podnikatel 500, Mých5 4 měsíce T160, Podnikatel 900 8 měsíců T300, Podnikatel 1400 12 měsíců T600, T1500, Podnikatel 2400 12/24 měsíců*

* U nejvyšších tarifů lze zvolit mezi voláním zdarma v rámci vlastní sítě na dva roky a bezplatným voláním do všech sítí na jeden rok.

V případě nejvyšších tarifů si navíc zákazníci mohou zvolit, zda upřednostní dvouleté bezplatné volání v rámci vlastní sítě, nebo raději využijí volání zcela zdarma do všech mobilních a pevných sítí v ČR na jeden rok. K dispozici současně zůstávají také všechny ostatní výhody - s novým tarifem lze získat telefon za zvýhodněnou cenu nebo zvolit variantu HIT, která přináší 20 % kreditu navíc, nebo o 20 % výhodnější volání.

Pro twisťáky SMS zdarma

O vánoční dárky v podobě bezplatných služeb nezůstanou ochuzeni ani uživatelé Twistu a T-Mobile Combi. Pokud si do konce tohoto roku jednorázově dobijí kredit částkou 400 Kč a více, automaticky získají na týden bezplatné odesílání SMS ve vlastní síti. Pro tuto výhodu není zapotřebí žádná aktivace, lze ji využívat ihned po dobití kterýmkoliv z dostupných prodejních kanálů.

V rámci T-Mobile Combi navíc zákazníci budou moci v období od 1. listopadu do 31. prosince 2008 vybírat ze speciální vánoční nabídky tzv. HIT balíčků. Mohou tak získat ke své stávající nebo nové předplacené kartě 20 % kreditu navíc každý měsíc a k tomu telefon od 1 Kč.



O2 rozdává poukázky v hodnotě 3 000 korun

Telefónica O2 připravila tento rok vánoční nabídku, která je společná jak pro oblast mobilních služeb, tak i pro oblast služeb pro domácnost. Od 1. listopadu získá každý zákazník při nové aktivaci vybrané služby speciální dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč. Ten může čerpat k nákupu dalších služeb osobně nebo ho darovat pod stromeček.

Dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč včetně DPH získá každý zákazník, který si do 31. prosince 2008 pořídí jednu z následujících služeb:

Fixní služby O2TV, O2 Duo, O2 Duo Mobil, O2 Trio Mobilní služby Noví zákazníci: O2 NEON L, O2 NEON XL, O2 NEON XXL - také ve variantách Basic O2 Internet Mobil, O2 Internet Mobil Plus - všechny varianty kromě O2 Internet Mobil 256 Stávající zákazníci: O2 NEON L, O2 NEON XL, O2 NEON XXL O2 Simple 600, O2 Simple 980, O2 Simple 1350, O2 Simple 1980 O2 Silver Max, O2 Gold Max, O2 Platinum Max, O2 Diamant Max Prodloužené mobilní tarify s dotovaným telefonem: O2 NEON L a výš (také ve variantách Basic) O2 Internet Mobil, O2 Internet Mobil Plus - všechny varianty kromě O2 Internet Mobil 256 O2 Silver, O2 Gold, O2 Platinum, O2 Diamant

Poukaz může obdarovaný uplatnit kdykoliv do 31. ledna 2009. Například při aktivaci tarifu O2 NEON S, nabízejícího kromě 40 volných minut do všech sítí i volání do vlastní sítě každý víkend bez omezení, nezaplatí s využitím poukazu po dobu deseti měsíců ani jeden měsíční paušál. Vánoční nabídku je možné využít také při přechodu z předplacených služeb nebo při aktivaci služby v kombinaci s pořízením nového mobilního telefonu.

Poukaz lze využít k úhradě ceny při aktivaci následujících služeb v jakékoliv variantě:

Fixní služby O2 Internet ADSL, O2 TV, O2 Duo, O2 Duo Mobil, O2 Trio Mobilní služby O2 NEON ( také ve variantách Basic), O2[:kůl:], O2 Simple, O2 Internet Komplet, O2 Internet Mobil, O2 Internet Mobil Plus

Získání poukazu je u fixních služeb podmíněno uzavřením smlouvy se závazkem na 12 měsíců, u mobilních služeb pak se závazkem minimálně na 24 měsíců.