Operátoři nadělují i po Vánocích: velký přehled prodloužených nabídek

Již tradičně trvají Vánoce u operátorů ne den, ba ani týden, ale několik měsíců. První nabídky spatří světlo světa v průběhu listopadu, někdy i dříve, a koncem prosince se zcela překvapivě dovídáme o jejich prodloužení. Co naplat, z marketingového hlediska skvěle odvedená práce.

Vodafone vám dá měsíc k dobru

Tak například Vodafone včera informoval o prodloužení doby, po kterou je možné získat vánoční výhody. Namísto původního silvestrovského termínu můžete nyní získat novou smlouvu s hodnotnými dárečky až do 29. ledna 2007.

Všichni noví nefiremní zákazníci a firemní zákazníci bez písemné smlouvy tak získají s novou aktivací některého z nových tarifů Nabito dárek v hodnotě 500 až 2 000 Kč (dle vybraného tarifu, bez 19% DPH). Ten mohou využít buď na slevu z měsíčního paušálu, nebo na slevu z Volací jistiny.

Kromě výše uvedené nabídky Peníze na služby, budete mít také nárok na víkendové SMS do sítě Vodafonu zdarma po dobu od 1. ledna do 1. dubna 2007. - více o vánoční nabídce Vodafonu zde

„Ukazuje se, že náš záměr přepsat pravidla trhu a zaměřit se na stávající zákazníky přinejmenším stejně intenzivně jako na nové je správný. Prodeje během letošních Vánoc zatím překonaly naše očekávání,“ říká Chris Robbins, viceprezident pro marketing Vodafonu.

T-Mobile má Vánoce od října až do února

"Neuvěřitelnou porci volných minut a esemesek mohou noví zákazníci T-Mobile získat i po Vánocích," informuje překvapivě tisková zpráva růžového operátora. Podobně jako Vodafone se i tento hráč rozhodl prodloužit dobu pro získání speciální nabídky.

Každý zákazník, který tak do 28. února 2007 uzavře novou účastnickou smlouvu (včetně přenesení čísla od jiného operátora), nebo přejde z předplacené karty Twist na jeden ze standardních tarifů s dvouletou smlouvou, dostane na každý měsíc balíček 5000 volných minut a 5000 SMS do sítě T-Mobile.

Pro zájemce o předplacenou kartu je připravena speciální edice Twist karet. Na nich je nastaven tarif Twist Vánoce 2006, s nímž mohou jeho uživatelé volat do sítě T-Mobile za 1 korunu za minutu, a to ve všední dny od 21.00 do 9.00 a celý den o víkendech a svátcích.

"Twisťáci" navíc mohou získat mobil za zvýhodněnou cenu. Každý zákazník, který si do 28. 2. 2007 zakoupí telefon v Twist sadě, získává nárok na slevu 600 korun z ceny telefonu. Prodloužení nabídky se vztahuje i na firemní zákazníky. - více o vánoční nabídce T-Mobile zde

O2 prodlužuje "volání domů" až do konce června

Operátor O2 se rozhodl pro prodloužení hned dvou akcí. První z nich je služba Volej domů, díky které lze za týdenní paušál volat až třem vybraným číslům ve vlastní síti zcela neomezeně a zdarma. "Služba Volej domů je prodloužena až do konce června příštího roku," potvrdila nám Miroslava Mikulíková z O2.

Pokud jste si tak službu již aktivovali, lze ji nadále využívat až do 30. 6. 2007. Pro nové uživatele bude aktivace spuštěna opět přesně na Nový rok, tedy 1. ledna 2007. - více o službě Volej domů zde

Dalšího prodloužení se dočkala i služba Dlouhé hovory, která u O2 zůstala již od dob známého Eurotelu. V archívu tiskových zpráv tak nalezneme například větu, že "Eurotel si pro tento rok připravil pro všechny nové i stávající zákazníky opravdu štědrý dárek."

Ta se však vztahuje již k loňským Vánocům, kdy sličná slečna v oblečku Santa Clause rozbíjela radniční hodiny. Službu původně známou pod označením "Volání po třetí minutě zdarma" však operátor opět prodlužuje a to až do konce příštího roku.

"Služba Dlouhé hovory je prodloužena do konce roku 2007 a je určena jak pro stávající zákazníky, tak pro ty, kteří si službu aktivují až během příštího roku," dodává Mikulíková. - více o službě Dlouhé hovory zde