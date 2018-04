Operátoři nabízí několik služeb zdarma, vyzkoušejte je

Zajímalo nás, co všechno můžeme mít u našich operátorů zdarma, aniž bychom museli mít nějaký konkrétní tarif, koupit si novou SIM kartu a podobně. Tedy možnosti, které se nám otvírají jen tím, že jsme zákazníky toho kterého operátora, a peněženka přitom může zůstat zavřená.

Služby zdarma se dají rozdělit minimálně do dvou kategorií. Ty, které už očekáváme samozřejmě, a ty, kterými se operátoři naopak snaží v konkurenčním boji zaujmout. Mezi první jmenované patří linka podpory nebo péče o zákazníky, hlasová schránka či možnost pohodlně a bezplatně zjistit například stav volných minut nebo limitu FUP. Těmi nadstandardními jsou SMS zdarma z webových portálů. Někdy pak operátoři nabízí i testování nejrůznějších placených služeb, jako je internet nebo zpravodajství.

Můžete poprosit o dobití kreditu nebo si volat, i když neslyšíte

O2 mezi svými službami zdarma vyjmenovává například hlasovou schránku s několika vylepšenými funkcemi, službu nazvanou "O2 Spojovatelka", která upozorní na dostupnost obsazeného čísla nebo O2 Ozvi se/O2 Dobij mi, jež umožní tomu, kdo nemá kredit, kontaktovat kohokoliv s prosbou o zpětné volání/dobití kreditu.

Mezi neobvyklejší služby zdarma od O2 patří např. služba "O2 záloha", která umožní zálohovat data z mobilního telefonu na zabezpečené datové servery. Zálohování lze nastavit i automaticky. Zmiňme ještě blokování rizikových čísel, zobrazení čísla i jména volajícího na pevné lince a zajímavou službu Hovor pro neslyšící, která pomocí spojovatelky a psacích telefonů umožňuje komunikaci neslyšících s okolním světem.

Co se týče SMS zpráv, má O2 SMS bránu 1188, která umožňuje posílání zpráv zdarma. Zprávu je odtud možné posílat s registrací i bez. Registrace však nabízí výhodu posílání SMS o délce až 160 znaků a bez nutnosti opisovat kód.

T-Mobile vsází na zkoušení služeb zdarma

T-Mobile mezi nestandardními službami připomíná svoji akci Kouzelné úterky, kdy všichni zákazníci mohou získat zdarma vstupenku do kina, pivo či Twister v restauraci KFC.

Operátor nabízí zdarma také možnost vyzkoušet surfování nebo MMS zpravodajství. V rámci první zmíněné služby si můžete na některých prodejnách půjčit oproti vratné záloze 2 000 Kč na týden datovou SIM kartu s balíčkem Internet na cesty. Dostanete k ní k USB modem Huawei. Co se zpráv týče, týden můžete dostávat zdarma MMS zpravodajství z fotbalu nebo hokeje, ekonomické zpravodajství, recepty nebo třeba lekce angličtiny. Pokud v odebírání zpráv nechcete pokračovat za peníze, nezapomeňte si je ale odhlásit, jinak by vám bylo bez upozornění aktivováno 30denní placené předplatné.

SMS zprávy můžete zdarma posílat z portálu T-Zones. T-Mobile nabízí i službu doručování emailů formou SMS nebo MMS pro ty, co nemají datový tarif. Formou SMS je služba postm@n zdarma.

Martina Kemrová z tiskového oddělení T-Mobilu zdůrazňuje i některé aktuální akce: například na festivalu Majáles mohou zákazníci T-Mobilu použít úschovnu cenností zdarma. Ti, co místo festivalu raději sedí doma, třeba uvítají možnost si zdarma vyzkoušet hry na stránce frag.cz, která spadá pod T-mobile.

Vodafone informuje na displeji

Tisková mluvčí Vodafonu Alžběta Weinfurtová poukazuje zejména na 500 SMS denně do sítě Vodafone z portálu Vodafone park. Do konce května operátor navíc přidává 50 SMS/MMS do všech sítí, zálohování kontaktů telefonu a přístup k historii zpráv a volání tamtéž. Novinkou jsou zprávy na displej o ceně posledního hovoru, stavu volných jednotek nebo třeba aktuálním zůstatku kreditu. Ty si lze nastavit v internetové Samoobsluze nebo prostřednictvím operátora.

Z nestandardních a aktuálních akcí lze za Vodafone uvést například poskytování zpravodajství z ledního hokeje zdarma zákazníkům, kteří jsou zrovna v zahraničí. Při prohlížení konkrétní stránky na portálu isport.cz se nebude odečítat ani zpoplatňovat objem přenesených dat.