Operátoři: Nabídky při rušení smlouvy jsou naše věc

Kromě běžných ceníků mají operátoři i speciální nabídky pro zákazníky, kteří chtějí odejít. Jak jsme uvedli ve včerejším článku, když budete dělat drahoty při prodlužování smlouvy, může se vám to i vyplatit. Zeptali jsme se operátorů, jak to tedy je oficiálně, ale nikdo z nich to oficiálně nevyvrátil ani nepotvrdil.