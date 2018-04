Operátoři na Sv. Valentýna nečekají rekordy

Tuzemští mobilní operátoři nečekají, že by počet krátkých textových zpráv posílaných v den Svatého Valentýna výrazně vzrostl, jako tomu bývá o Vánocích či o Silvestru. Loni 14. února se zvýšil provoz v mobilních sítích proti průměru zhruba o deset až dvacet procent.

V posledních třech letech se podle mluvčí Eurotelu Diany Dobálové počet odeslaných SMS proti jiným dnům stoupl o 16 až 20 procent. Vyšší provoz by mohl pozitivně ovlivnit fakt, že Valentýn letos připadá na sobotu, zatímco v minulých letech to byl pracovní den, dodala. Podle mluvčího Českého Mobilu Petra Šindlera svátek slaví úzká skupina mladých lidí a pro firmu tento den neznamená nic zásadního. Překvapit by podle něj mohly posílané multimediální zprávy MMS.

Předpokládané zvýšení provozu síť zvládne bez problémů a potřeby posílení, dodala Martina Kemrová z T-Mobile. Operátoři mají své sítě nastaveny tak, aby zvládly nápor volání a SMS v největších špičkách o Štědrém dnu a na Silvestra, kdy se provoz zvyšuje i na pětinásobek běžného dne. Loni na Štědrý den prošlo mobilními sítěmi rekordních 53 milionů SMS.

Přestože zájem uživatelů mobilů o Valentýna zatím není ve srovnání s anglosaským světem, kde má svátek dlouhou tradici, příliš veliký, připravili pro ně operátoři speciální tématické služby. Zájemci mohou na mobil svých protějšků posílat speciální pohlednice, loga či melodie nebo hrát hry s valentýnskou tématikou. Za tyto nabídky však zákazník zaplatí výrazně více než za obyčejnou SMS. Zatímco ta vyjde většinou na jednu až tři koruny, za poslání loga na mobil například u Eurotelu klient dá přes 18 Kč. Poslání jedné multimediální pohlednice pak vyjde na 23 Kč.

Valentýnská tradice začala v zemích střední a východní Evropy vznikat až po revoluci. Svátek každoročně slaví stále více lidí. Přispívají k tomu i zvláštní nabídky v obchodech, kde lze nakoupit od valentýnských cukrovinek a zamilovaných songů až po srdíčky pomalované spodní prádlo.