KOMENTÁŘ: Tak mizerné Vánoce operátoři již dlouho nepředvedli

Neomezený vánoční tarif za 1 490 korun? Nebo dvojnásobek volných minut v tarifech? Tak to jste si mohli pořídit u operátorů na loňské Vánoce. Letos máte smůlu, ledaže byste si podobnou nabídku u operátora vyhádali v rámci retenční nabídky. Letošní Vánoce jsou totiž ve znamení čarování. Čarování marketingových mágů operátorů. A kouzla jim jdou.

O2 sice na Vánoce zlevnilo své Chytré Neon tarify, jenže zdaleka ne tak výrazně, za kolik je nabízelo v letní promo akci. U středního tarifu Neon L+ dělá rozdíl měsíčně téměř 200 korun v neprospěch vánoční akce. O2 navíc přidalo u některých tarifů FUP na data, jenže s tím zvedlo i standardní cenu tarifu o 150 až 200 korun. Sleva je tak jen relativní a ve spojení s nutným úvazkem na dva roky nepříliš zajímavá.

Bez výhrad je vánoční zvýhodnění bonusového programu. Každý zákazník O2 tak může mít vybrané smartphony o 500 korun levnější. Bez dalších podmínek.

Dotace, která má háček

Nepředvedl se ani Vodafone. Ten nabídl vybrané dotované smartphony už za 7 korun. To je na první pohled sice fajn dotace, i když to jsou spíš levnější přístroje. Jenže to má háček nebo spíš pořádný hák. Takto nízká cena je podmíněná minimálním měsíčním plněním.

I to je obvyklé, jenže Vodafone částky měsíčního plnění nesesynchronizoval s aktuálními tarify. Takže buď si zákazník musí hlídat své platby, které musí být nad rámec tarifu a nebo si vezme tarif vyšší, jenže pak to už není žádná akce, ale standardní nabídka. Navíc dvouletý úvazek znamená u nejlevnějšího modelu Vodafone Smart II měsíční úsporu 10 korun. No, neberte to.

T-Mobile stejně jako O2 vyžaduje u tarifních nabídek úvazek na dobu určitou. U T-Mobile je to na dva až na tři roky, u O2 stačí dva roky. Vodafone pak to samé chce u dotovaných mobilů, ale vystačí si se dvěma roky. Jelikož je téměř jisté, že s nástupem virtuálních operátorů a pravděpodobně i čtvrtého operátora příští rok ceny výrazně klesnou, jsou dlouhé úvazky špatnou volbou.

Když už jsme nakousli T-Mobile, tak se sluší dodat, že jeho vánoční nabídka tarifů taktéž nestojí příliš za pozornost. V pořádku je promo akce , kdy u nižších tarifů přidá tři měsíce volání v síti zdarma. Výhodu si stačí aktivovat a operátor za to nic nechce. U nových smluv platí výhoda jeden rok, ale nutností je úvazek.

U vyšších tarifů dostanou noví i stávající zákazníci měsíční slevu 30 procent na tarif po dobu úvazku. I T-Mobile zlevnil vybrané smartphony při určitém měsíčním plnění, ale nižší ceny má na webu velmi pečlivě schované.

Veselejší Vánoce pro předplacenkáře

T-Mobile předplacenkářům připravil na tři měsíce levnější volání za 2,50 Kč za minutu. Jenže je potřeba dobíjet. Za 300 a více korun platí levnější volání na měsíc, při nižším dobití jen na týden.

Vodafone připravil vánoční předplacenku s hodinovou tarifikací 7 korun ve své síti. Pro běžný provoz to není moc zajímavé, většina hovorů bývá jen několik minut. Kdo si chce pořádně popovídat, však může být spokojený. Jen si musí být jistý, že volá do sítě Vodafone. Jinam totiž zaplatí také 7 korun, ale za pouhou minutu. Ano, i taková cena je u nás ještě dnes obvyklá

O2 si s vánoční akcí počkalo a vytasilo se po týdnu s konkurenční nabídkou především proti vánoční kartě Vodafonu. Volání do vlastní sítě bude stát 6 korun až za hodinu, respektive 6 korun za první minutu a dál se již nebude hovor účtovat. Noví zákazníci získají výhodu automaticky za dobití. Při částce 300 Kč a více na jeden měsíc, při nižší částce na týden a to až do konce ledna. Pro současné zákazníky platí to samé, jen si tuto výhodu musí vybrat po dobití z několika dalších bonusů na portálu odmenazadobiti.cz.

Dřív bylo lépe

V minulých letech přitom bylo veseleji. Některé akce z loňských vánočních akcí operátorů jsme už zmínili v úvodu. Podrobnosti najdete v loňském vánočním operátorském speciálu.

V roce 2008 třeba T-Mobile dával u vyšších tarifů na Vánoce až dva roky volání ve vlastní síti nebo rok kamkoliv zdarma. O2 zase při aktivaci nové služby rozdávalo poukázku na 3 tisíce korun. Pravda, nikoliv u nejnižších tarifů (více zde).

Hned o rok později Vodafone například nabídl se speciálním vánočním balíčkem 77 MMS do kterékoli sítě zcela zdarma. U T-Mobilu se zase soutěžilo o 100 tisíc mobilů, přičemž šanci vyhrát až tři telefony na jedno rodné číslo měl tehdy opravdu každý (více zde). O2 v tomto roce nabízel dva Samsungy za cenu jednoho: k Samsungu Corby získal uživatel model C3050 za korunu.