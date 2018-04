Operátoři mají nižší náklady, přesto nezlevní ani o halíř. Nevidí prý důvod

Hovory v mobilních sítích jsou od ledna v Česku levnější. Bohužel jen pro operátory. Rozhodnutím ČTÚ totiž došlo ke snížení tzv. poplatků za terminaci hovorů v mobilní síti. Všeobecně se čekalo, že tento krok povede ke snížení cen za volání. Právě na terminační poplatky se totiž operátoři vymlouvali, když v celoevropských srovnáních vycházeli jako jedni z nejdražších.

Co jsou terminační poplatky Kromě běžných provozních nákladů ovlivňují cenu telefonních hovorů také tzv. poplatky za terminaci a originaci. Tyto poplatky neplatí zákazník, ale platí si je operátoři mezi sebou. Poplatek za terminaci dostane ten operátor, v jehož síti hovor končí od operátora, v jehož síti hovor začne. Díky poklesu od ledna tak nově zaplatí 1,96 Kč místo 2,31 Kč. I když je to zdánlivě zanedbatelná částka, vzhledem k objemu hovorů směřujících mezi sítěmi si vzájemně operátoři platí miliony korun měsíčně. Snížení poplatků tak může být pro operátory hodně zajímavou úsporou. Terminační poplatky se neplatí jen za hovory, ale za všechny služby v mobilních i pevných sítích. Cenová regulace se přitom vztahuje právě jen na hlas, a to dokonce jen na běžná účastnická čísla. Poplatky za terminaci hovoru na čísla se zvláštním tarifem (např. 90X), stejně jako volání na různé informační linky (např. 1188) regulovány nejsou. Výše poplatků je tak závislá jen na vzájemné dohodě mezi operátory. Totéž platí o SMS, MMS atd.

Od ledna došlo k poklesu o necelých 50 haléřů. Zatímco dosud si operátoři platili za každý hovor 2,31 koruny, od ledna je to jen 1,96 koruny (do 30. června to bylo dokonce 2,65 koruny). Výše poplatku tak klesla přibližně o 15 procent a operátoři na to nijak nereagovali. Naopak zvýšení DPH o jediné procento promítli do cen okamžitě. -

ČTÚ přitom tvrdí, že snížení terminačních poplatků přinese i pokles cen pro zákazníky. Operátoři jsou ale jiného názoru. Až dojemně se jejich mluvčí shodují v tom, že jejich prioritou je zákazníkům nabídnout co nejúžasnější a nejkomplexnější služby.

Zlevňovat nebudeme. Zákazníci dostávají skvělé služby

Podle operátorů jsou ceny v Česku tržní, takže není důvod k jejich snížení. "Ve vysoce konkurenčním tržním prostředí, jako jsou mobilní hlasové služby v ČR, je cena pro koncové uživatele určena hlavně standardními tržními mechanizmy," tvrdí mluvčí Telefóniky Martin Žabka. "Koncové ceny pro zákazníky klesají dlouhodobě, a to zejména vlivem konkurenčního boje," přitakává Miroslav Čepický z Vodafonu.

T-Mobile neochotu ke snížení cen obhajuje zase tím, že se již nerozlišují ceny za volání do vlastní a cizí sítě. Společně s Vodafonem se navíc shoduje na mizivém podílu teminačních poplatků na koncových cenách. Nutné je prý přihlédnout i k faktu, že operátoři nabízejí různé balíčky, takže dopad snížení terminačních poplatků na cenu hovorů je u každého tarifu trochu jiný. Jinými slovy: prostor ke zlevnění tu prý neexistuje.

Zlevněte, křičí dlouhodobě na české operátory Evropa

Evropa si ale myslí opak a vysoké terminační poplatky a potažmo i koncové ceny u českých operátorů kritizuje. Evropská komise dokonce opakovaně žádala ČTÚ, aby zjednal nápravu. Dosud se tak ale nestalo. A čeští mobilní operátoři nadále efektivně blokují jakoukoli konkurenci, třeba v podobě virtuálního operátora. Úřad navíc nejenže situaci nechce řešit, ale dokonce operátorům aktivně pomáhá - čtěte ČTÚ pomáhá a chrání. Problém je, že na špatné straně

Jistou úlitbu by mohly znamenat nové mobilní tarify, jejichž představení se pro letošek očekává téměř u všech operátorů. Potvrzuje to i tisková mluvčí U:fona Jana Studničková: "Na začátku března představíme nové hlasové tarify. Ty už budou odrážet i nižší ceny za terminaci."