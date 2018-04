Operátoři jsou v úzkých. Chtějí po dodavatelích obsahu i telefonů poplatky za přístup k internetu

Co si myslíme Více než fakt, že internetové služby zatěžují jejich sítě, vadí operátorům to, že se jejich poskytovatelé s nimi nechtějí podělit o zisky. Zatímco operátorům marže klesají, internetovým gigantům se peníze jen hrnou. Operátoři tak jednoduše závidí a žárlí. Z ekonomického hlediska lze jejich iniciativu chápat: hledají cestu k větším ziskům. Z logického hlediska už nikoliv. Kde bude ležet hranice mezi tím, kdo má platit a kdo ne? Kdo bude tyto hranice hlídat a určovat? Jak budou operátoři diskriminaci některých poskytovatelů vysvětlovat zákazníkům? Jak donutí operátoři platit výrobce smartphonů, jejichž telefony sami dotují? Podobných otázek každého napadne ještě daleko více. Cesta, kterou mobilní operátoři zvolili, je nešťastná. Lze pochopit omezení u neomezených datových tarifů, ke kterým například u nás operátoři vlastně ani nedospěli. Zahraniční operátoři by se možná u těch našich mohli inspirovat i co se dotační politiky týče. Jednoduše nebudou špičkové smartphony tolik dotovat, prodají jich méně a nebudou pak zatěžovat jejich sítě. I to je krok zpět. Tyto cesty operátorům nepřinesou kýžené peníze navíc. Těžko radit, jak situaci rozumně vyřešit. Především obří poskytovatelé mobilního obsahu by měli mít svůj vlastní zájem na tom, aby jejich služby byly pro zákazníky mobilních operátorů co nejsnáze dostupné. Namísto přímých plateb by se i oni měli zapojit do vývoje nových technologií, které by umožnily lepší využití samotných sítí. Technologický vývoj mobilních sítí se trochu zpomalil. V dobách nástupu 3G nikdo nevěděl, co bude hlavním lákadlem pro uživatele. I proto se tyto sítě operátorům tak prodražily. Dnes je směr vývoje jasný. Data jsou prakticky tím nejdůležitějším, co budou v budoucnu operátoři přenášet ve svých sítích. Tomu by se měli přizpůsobit.