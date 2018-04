Operátoři: Jsme tu tři a všichni jsme jedničky

T-Mobile včera představil své pololetní hospodářské výsledky. Vyplynul z nich fakt, který na nás bude v příštích dnech a týdnech útočit ze všech stran - operátor se stal jedničkou na českém trhu v počtu zákazníků. Paradoxně mu k tomu pomohl Eurotel, který změnil metodiku počítání svých aktivních zákazníků.

Nová jednička přeskočila Eurotel o čtyřicet tisíc aktivních SIM karet. Třetí Oskar evidoval koncem pololetí 1,951 milionu zákazníků. T-Mobile zároveň rozjíždí velkou marketingovou kampaň, kterou děkuje svým věrným zákazníkům.

Zákazníci nejsou všechno

Podle analytika společnosti Patria Finance Tomáše Gaťka je ale porovnávání počtů aktivních SIM karet při více než stoprocentním pokrytí českého trhu zavádějící. "Je otázkou, jaká je kvalita nových SIM karet," řekl. Zákazníci, kteří již mají mobilní telefon, si totiž další SIM kartu pořizují většinou jako doplněk nebo pro jiné než hlasové aplikace. Příjmy z nových SIM karet jsou tak nižší.

Trh mobilní operátory posuzuje spíše podle tržeb nebo zisku a podle příjmů na zákazníka, kde zatím stále vede Eurotel. Dáno je to podle Gaťka tím, že Eurotel má lepší strukturu zákazníků, více jich má smlouvu než předplacené karty.

Celkový počet aktivních mobilních telefonů v ČR dosáhl podle zveřejněných údajů v pololetí téměř 11 milionů, tedy více než jeden telefon na každého občana. Nejméně pětina populace ale dosud žádný telefon nevlastní.

Vždycky jde hlavně o peníze

T-Mobile oznámil také finanční výsledky. Firma zvýšila v prvním pololetí meziročně čistý zisk o 39,7 procenta na 3,029 miliardy korun. Tržby společnosti stouply o 6,4 procenta na 13,422 miliardy korun. Růst tržeb byl podle Otakara Krále, finančního ředitele T-Mobile, dán hlavně zaváděním nových služeb a nových cenových nabídek, což se odrazilo mírným snížením cenové úrovně na trhu. Růst počtu zákazníků o devět procent se tak plně neodrazil na tržbách, které se zvýšily o 6,4 procenta.

Výnosy konkurenčního Eurotelu v pololetí sice stagnovaly na loňské úrovni 14,6 miliardy korun, ale přesto byly ještě o 1,18 miliardy vyšší než tržby T-Mobile. Hrubý provozní zisk Eurotelu klesl o sedm procent na 6,7 miliardy korun. Oskar zveřejnil za pololetí jen průměrný roční příjem z jednoho zákazníka, který činil 7723 korun při 1,951 milionu aktivních SIM karet.

"Tržby nám stagnovaly jen v prvním čtvrtletí, což do značné míry ovlivnilo zavedení nových výhodnějších tarifů pro paušální zákazníky," řekla Marcela Malivánková, finanční ředitelka Eurotelu a dodává: "V dalším čtvrtletí jsme ve srovnání s prvním tržby zvýšili o osm procent a v porovnání s tempem růstu u T-Mobilu a Oskara jsme měli největší dynamiku tržeb. Stejně tak si nemyslím, že bychom ztráceli podíl na trhu zákazníků. Celkový počet paušálních zákazníků dosáhl na konci června letos 1 269 tisíc, což je o 91 tisíc více než má T-Mobile."

T-Mobile - Plníme sliby

T-Mobile si vytkl cíl, stát se jedničkou v počtu aktivních SIM karet v roce 2003 s tím, že tohoto cíle chtěl dosáhnout do dvou let. Do roku 2007 chce být T-Mobile také jedničkou ve finančních ukazatelích, a to hlavně co se týká EBITDA, tedy zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací, který za pololetí činil 6,503 miliardy korun.

Eurotel dosáhl za stejné období 6,7 miliardy korun. Oskar tento finanční ukazatel nezveřejňuje. Růst EBITDA u T-Mobilu podle Krále ovlivnilo v pololetí zvýšení tržeb,

ale také růst efektivity.

Podle Gaťka bude otázkou, zda se T-Mobilu tento cíl podaří naplnit. Lze totiž očekávat zostřenou konkurenci po vstupu Vodafonu, který získal Oskara, na trh. Navíc česká legislativa umožní brzy přenositelnost čísel, což operátory povede ke snaze udržet si zákazníky za každou cenu. To bude tlačit marže dolů.

Na co se můžeme těšit v budoucnosti?

V budoucnosti chce T-Mobile pokračovat hlavně v rozšiřování datových služeb, které se včetně SMS na celkových příjmech na zákazníka podílely z 21,9 procent. Objem přenesených dat se v porovnání s rokem 2004 více než ztrojnásobil.

Společnost rozšířila pokrytí sítí rychlého internetu EDGE na 36 měst a 200 přilehlých obcí a dál v něm pokračuje. Do konce roku uvede do provozu vysokorychlostní síť UMTS na bázi technologie TDD. Tím chce nabídnout alternativu k ADSL na pevných sítích.

Oskar se nám k úspěchu T-Mobile vyjádřil pouze obecně. "Bojujeme o každého zákazníka a nyní jako součást největšího mobilního operátora na světě pracujeme na tom, aby naši zákazníci mohli využívat co nejvíce výhod z toho plynoucích včetně nových a kvalitnějších služeb," řekl Petr Šindler z Oskaru.

Z nadnárodního vlastníka začne brzy těžit i Eurotel. "Donedávna naší slabou stránkou bylo to, že jsme nepatřili do velké nadnárodní skupiny. Teď věřím, že spojení s Telefonicou budeme schopni dostatečně využít. Jsme dál jednička, to se nemění, řekla Marcela Malivánková z Eurotelu.

Situace na českém trhu teď nahrává tomu, že se může každý z operátorů ohánět tím, že je opravdovou jedničkou. T-Mobile má nejvíce zákazníků, Eurotel je jedničkou po finanční stránce, a Oskar je zástupcem světové jedničky Vodafone.

