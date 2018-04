Operátoři jdou do protiútoku, stěžují si na temná zákoutí telekomunikací

Posledních několik měsíců se řeší ceny tuzemských operátorů. Ceníkové ceny se srovnávají s cenami pro velkoodběratele, které jsou často několikanásobně nižší a srovnávají se i s cenami v zahraničí. A ano, v Polsku jsou ceníkové ceny podobně nízké jako ty pro firmy a úřady v Česku. Tedy několikanásobně levnější.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje čtyři operátory (T-Mobile, Vodafone, O2 a Nordic Telecom) se proto rozhodla zveřejnit některá data, která ukazují jejich pohled na celou problematiku. Nutno dodat, že část jich směřuje proti novele zákona o elektronických komunikacích, který se právě řeší v parlamentu.

Asociace si stěžuje především na to, že licence jsou drahé a navíc jsou zatížené vysokými poplatky. Trojice operátorů zaplatí každoročně 2,4 miliardy korun za administrativní poplatky, licence a další náležitosti. Což není málo, v zahraničí jsou často tyto poplatky výrazně nižší. A je jasné, že je zaplatí zákazníci. Na druhou stranu je to však příjem do státního rozpočtu.

Operátorům vadí i zdlouhavé stavební řízení. To, co trvá v Německu 14 dnů, se podle jejich slov může v Česku protáhnout i na rok. Řeč byla o položení optického kabelu pro připojení základnové stanice. Kdo v Česku někdy stavěl, tak ví, že tento problém je opravdu akutní a úřady si dodržování termínů vykládají často velmi svévolně.

Operátorům se nelíbí ani nejasný výklad pravidel ze strany ČTÚ, nebo problematické řešení dlužníků. Tady je problém především v případě, kdy se dlužná částka dělí mezi telekomunikační služby a nějaké další, třeba platby za jízdenky na MHD.

Na novelu zákona o elektronických komunikacích směřuje silná kritika. Operátorům logicky vadí nová maximální výše pokut, která může v extrémním případě činit až desítky procent z obratu. To je v jejich případě hodně peněz a podle operátorů jsou takové pokuty v Evropě naprosto výjimečné.

Podle asociace nic nevyřeší ani možnost odstoupení od smlouvy při každé změně podmínek, i když nebudou pro zákazníka negativní. Celkově pak operátoři tvrdí, že novela zákona, ač se o to politici vehementně snaží, nepřinese levnější ceníkové ceny.

A v tom mají operátoři nezpochybnitelnou pravdu. Ceny služeb novela zákona nezmění. Ostatně operátoři mají pravdu i v mnoha jiných věcech, ale v mnoha dalších si za problémy mohou částečně sami. Škoda, že s kritikou přicházejí, až když telekomunikace řeší kdekdo. Mnohé problémy už mohli prezentovat daleko dřív.