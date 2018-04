Operátoři chtějí snížit DPH za internet

Telekomunikační operátoři navrhli rozpočtovému výboru parlamentu, aby v připravovaném zákoně o DPH zařadil internet zpět do skupiny s pětiprocentní sazbou daně, případně do skupiny s nově vytvořenou nižší sazbou. Podle schválené novely zákona má internet od ledna sazbu 22 procent, což znamená zdražení služeb o 16,2 procenta.

"Naší prioritou je vrátit internet do snížené pětiprocentní sazby DPH, ale jsme přístupni i kompromisním řešením, například zvažované další variantě snížené sazby daně," uvedla výkonná ředitelka Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí Hana Jelínková. Podle ní může skokovým zvýšením DPH dojít k výraznému poklesu užívání internetu, což s sebou ponese i nižší příjem z výběru DPH u těchto služeb pro stát.

Poslanci by měli začít vládní návrh zákona projednávat na schůzi, která začne 10. února. Snížení sazby daně u vysokorychlostního internetu bude podle nedávného vyjádření prosazovat po vstupu země do Evropské unie ministr informatiky Vladimír Mlynář. Považuje totiž za nesmyslné, aby se EU držela normální sazby (od 15 procent výše) u služby, jejíž rozvoj všemožně prosazuje a považuje za jeden z prvků ekonomického pokroku i za jedno z hledisek směřování k cílům tzv. lisabonské agendy. Tento program vytyčený v roce 2000 má unii během deseti let dovést do postavení nejproduktivnější ekonomiky světa.

Vedle internetu se zvýšení DPH od ledna dotklo například cen telekomunikačních služeb. Naopak u cen kabelové televize se operátorům podařilo prosadit, aby služba zůstala ve snížené pětiprocentní sazbě, jak je tomu i v EU. Ministerstvo financí přitom původně navrhovalo zvýšení DPH.

Rozšíření internetu v České republice se pohybuje kolem 30 procent. To zemi spolu s Estonskem řadí na špičku mezi státy střední a východní Evropy. V celoevropském srovnání je ČR na 17. místě. V nejvyspělejších zemích, jako je Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Německo či Rakousko, se rozšíření internetu pohybuje kolem 45 až 60 procent.