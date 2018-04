Operátoři: chceme daňové úlevy pro uživatele rychlého internetu

Domácnosti s vysokorychlostním přístupem na internet si možná budou moci část nákladů na připojení odečíst z daňového základu. Operátoři sdružení v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí to navrhli v rámci novely zákona o daních z příjmů, kterou nyní projednává parlament. V případě přijetí novely by si uživatel mohl ročně z daňového základu odečíst 7200 až 12.800 korun.Navržené úlevy nebudou podle předsedy asociace Svatoslava Nováka znamenat významnější zátěž pro státní rozpočet. "Naopak mohou znamenat zvýšení příjmů státního rozpočtu, protože poskytneme takový nástroj, který umožní snazší přístup ke vzdělávání a podnikání prostřednictvím internetu," uvedl.Podle návrhu by u minimální varianty počítající s odečtem 7200 korun ročně stát netratil, ale naopak díky zvýšení počtu uživatelů a vyšším odvodům daně z příjmů firem a DPH získal navíc 18 milionů korun.Za vysokorychlostní přístup považuje například ministerstvo informatiky trvalý přístup na internet 24 hodin denně, který uživatele neomezuje v tom, co a kdy hodlají dělat. Pro příští rok navrhlo nominální rychlost připojení nejméně 256 kbit/s. Tomu odpovídá například využití připojení přes kabelovou televizi, ADSL, CDMA či Wi-Fi.Podobný krok spolu s možností odečtení nákladů na pořízení počítače chtělo navrhnout ministerstvo informatiky. Ministrovi Vladimíru Mlynářovi se však iniciativu zatím nepodařilo prosadit.Operátoři předpokládají, že počet uživatelů vysokorychlostního připojení z řad domácností v příštím roce stoupne z letošních 77.500 na minimálně 158.000 zákazníků.Nástroje na podporu informační politiky využívají noví i dlouholetí členové EU. Například Polsko si zachovalo sníženou sazbu DPH na internetové služby, Estonsko vyčlenilo v rámci tzv. Tygřího skoku ve svém rozpočtu více než 70 milionů korun na podporu informačních technologií a Maďarsko například umožňuje poplatníkovi s dětmi odečíst z daní za práci s počítačem až 7540 Kč ročně.Podobně se zachovaly i vyspělé země jako Dánsko, Švédsko nebo Nizozemsko. Rakousko od loňska do konce letošního roku příspěvek rezidenčním uživatelům do výše 50 eur na náklady za instalaci a až 40 eur měsíčně na paušální poplatky.Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) vznikla v roce 1999 a nyní má 14 řádných a 30 přidružených členů.