Operátoři budou zajišťovat odposlechy i pro tajné služby

Počítá s tím předloha zákona, kterou včera schválila Poslanecká sněmovna. Ještě ji musí posoudit Senát a podepsat prezident Václav Klaus. Podle současného telekomunikačního zákona musejí operátoři od letošního 1. května zajišťovat zmíněnou službu jen pro policii, ale ne pro zpravodajské služby .

To vyvolalo kritiku v řadách bezpečnostních složek. Mimo jiné varovaly, že to ohrožuje zapojení Česka do mezinárodního boje proti terorismu. Například ministr vnitra František Bublan před týdnem ve sněmovně upozornil: "Mluvil jsem s některými zástupci, kteří jsou deklarováni z různých zpravodajských služeb na našem území, a ti jsou trošku pobouřeni. Skutečně došlo k ukončení některých společných mezinárodních akcí."

Podobný návrh, jaký dnes schválila sněmovna, vypracovala i vláda. Minulý čtvrtek chtěla, aby ho dolní komora schválila hned v prvním čtení, ale poslanci tomu nevyhověli. Sněmovna by o něm mohla hlasovat nejdříve v červnu. Po přijetí dnešní novely ale možná o vládní předloze už jednat nebude. V souvislosti s odposlechy se po 1. květnu objevily i další problémy. Český rozhlas v pondělí upozornil na to, že policie musí od začátku května platit operátorům za odposlechy telefonních hovorů. Ukládá jí to zákon o elektronických komunikacích.

Dříve náklady spojené s odposlechy plně hradili operátoři. Policie odhaduje, že soukromým operátorům zaplatí stovky milionů korun, informoval Radiožurnál. "Výši a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlechy stanoví vyhláškou Český telekomunikační úřad. Ten tak ovšem bude moci učinit až na základě stanovení technických podmínek odposlechů, které musí připravit ministerstvo vnitra ve spolupráci právě s policií," řekla ČTK mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.