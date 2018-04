Operátoři budou s policií blokovat ukradené mobily

Podle časopisu Týden vznikne v polovině roku jednotná databáze ukradených mobilních telefonů. S takovými přístroji pak nebude možné volat v žádné české mobilní síti.

Na vytvoření registru se dohodli zástupci policie se všemi třemi mobilními operátory, Telefónikou O2, T-Mobilem a Vodafonem.

Kradený mobil vyřadí všichni operátoři z provozu podle unikátního identifikačního kódu IMEI. Zatím tuto službu nabízela pouze Telefónica, ukradené mobily však bylo možné použít ve dvou zbývajících sítích. - více zde

Jak to funguje?

Aby mohl být ukradený přístroj zablokován, musí majitel na policii jasně prokázat, že byl jeho oprávněným držitelem. Je proto nutné si schovat doklady o nákupu mobilu a záruční list, v němž je číslo IMEI uvedeno.

Elektronickou cestou kód poputuje na speciální policejní útvar, který ho zadá do registru. "Stáhneme si kód z databáze a mobil zablokujeme," vysvětlila další postup mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Mobilní telefon se totiž při přihlašování do mobilní sítě prokazuje právě unikátním kódem IMEI. Pokud jej operátor zanese do seznamu blokovaných kódů, přístroji nebude povoleno se do sítě přihlásit.

"Když se to uvede v život, tak se problém krádeží mobilních telefonů zmenší," řekl Týdnu ředitel útvaru zvláštních činností policie Tomáš Almer.

Opatření lze obejít

O zavedení kompletního seznamu ukradených mobilů se mluví již několik let. T-Mobile a Vodafone se dříve do jeho zavedení příliš nehrnuly a argumentovaly tím, že kód IMEI lze změnit. Tím opět získá mobilní telefon schopost komunikovat v tuzemských sítích.

Změna identifikačních údajů je však nezákonná, jelikož jde o neoprávněnou úpravu softwaru umístěného v mobilním telefonu. Ten je samozřejmě chráněn autorskými právy výrobce. I přesto tento úkon nabízí bezpočet maloobchodníků nejen u nás. Není tak žádnou novinkou, že se v síti objevuje i více telefonu se stejným identifikačním kódem.

Výrobci však tvrdí, že nové technologie tuto možnost snížily. Vždy se však najde možnost, jak ochranu obejít, což nám potvrdil i majitel malého servisu mobilních telefonů, který nechtěl být jmenován. "Změnit IMEI umíme u drtivé většiny běžně dostupných mobilů," řekl a dodal: "Včetně nejnovějších modelů."

Dle něj nově budovaný registr jde na ruku právě takovým živnostníkům, jako je on. "Dnes se setkáváme s žádostmi o změnu IMEI jen sporadicky, po spuštění registru lze však očekávat zvýšený zájem," domnívá se obchodník.

Black list na Mobil.cz

Databázi kradených mobilních telefonů jako první zpřístupnil veřejnosti právě server Mobil.cz. Služba nazvaná Black list však byla se změnou designu serveru pozastavena z důvodu malé spolupráce ze stran operátorů.

Pokud však skutečně dojde ke zmiňované spolupráci na registru kradených mobilů, bude Mobil.cz první, kdo se opět pokusí zpřístupnit databázi pro své čtenáře. Poté bude velice snadné zjistit, zda přístroj, o který máte zájem, nepochází z trestné činnosti.