Operátoři budou kompenzovat zvýšení DPH u letošních kupónů

Volání z mobilu s předplacenou kartou na kredit, který si lidé pořídí ještě letos, v příštím roce navzdory zvýšení sazby DPH nepodraží. Mobilní operátoři totiž budou u dobíjecích kupónů koupených do konce letošního roku lednové zvýšení daně z pěti na 22 procent kompenzovat. Klient, který si letos koupí dobíjecí kupón pro předplacenou kartu, tak na něj provolá příští rok stejně minut jako letos a zdražení se jej nedotkne, vyplývá ze sdělení firem pro ČTK.

Na zvýšený zájem o kupóny na konci roku jsou provozovatelé mobilních sítí připraveni a jejich nedostatek nepředpokládají. Nákup kupónu je jen jednou z možností, jak si pořídit hovorový kredit. Operátoři nabízejí dobití kreditu například prostřednictvím bankomatů či u terminálů Sazky.

Eurotel nabídl podle mluvčí Diany Dobálové všem zákazníkům, kteří si letos koupí dobíjecí kupóny pro předplacené karty Go, nebo zvolí jinou formu přímého dobíjení, že jim od ledna cenový rozdíl nahradí zvýšením kreditu. Zhruba se stejným postupem počítá i Český Mobil. T-Mobile pro majitele Twist karet připravuje rovněž kompenzaci, ale její podobu podle mluvčího Jiřího Hájka oznámí až začátkem prosince.

Podle odborníků přitom nejde o dobrou vůli operátorů, ale o povinnost. "Platí, že to, co si zákazník letos předplatil s pěti procenty DPH, bude i v příštím roce čerpat, jako by se sazba nezměnila," uvedl zástupce jednoho z operátorů, který si nepřál být v této souvislosti jmenován.

Zvýšení DPH na některé služby, včetně telekomunikací a internetu, schválila v létě Poslanecká sněmovna. Většina telekomunikačních operátorů, včetně všech tří mobilních, již oznámila, že celé zvýšení DPH promítne do cen pro koncové zákazníky.

Podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře chce Česká republika po vstupu do EU v květnu příštího roku prosazovat přesun telekomunikačních služeb a případně širokopásmových služeb zpět do snížené sazby DPH. Přesun chce ministr navrhnout v rámci debaty o snížení daňové zátěže u dalších síťových odvětví, elektřiny a plynu. Ta již v Evropské unii běží.