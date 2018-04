Operátoři blokují mobily, ale zákazníka si tím stejně neudrží

Když si koupíte u dvou největších mobilních operátorů mobilní telefon, můžete si být jisti, že bude s největší pravděpodobností blokovaný proti použití v jiné síti. U dotovaných mobilů je tato jistota stoprocentní. V případě nedotovaných mobilů a předplacených sad se občas stane, že operátor kvůli velké poptávce objedná neblokované mobily, nebo je mobily později problemetické odblokovat, a tak je raději prodává bez blokace.

O blokování se stará funkce SIM-lock. Nedovolí mobilu pracovat s SIM kartou jiného operátora. SIM-lock se vypíná zadání kódu (ten není až na exotické výjimky univerzální, ale je svázaný s IMEI mobilu) nebo přepsáním paměti mobilu firmwarem bez zapnuté funkce SIM-lock.

Blokace si mají vynutit loajalitu zákazníka

Zablokováním mobilu si operátoři snaží zákazníka připoutat ke své síti. Většina neznalých uživatelů totiž zkusí vložit kartu SIM jiného operátora a zjistí, že mobil s ní nepracuje. Dál už ale nepátrá po možnostech odblokování a používá jenom jednu síť. Jenomže těchto zákazníků je stále méně a v jejich okolí se vždy najde někdo, kdo jim poradí, ať si nechají mobil odblokovat.

Takový přístup se navíc nelíbí ani Sdružení obrany spotřebitelů České republiky. „Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vnímá blokování telefonů jako překážku, která spotřebitelům spolu s chybějící přenositelností čísla v mobilních sítích brání ve využívání výhod, které jim poskytuje konkurence jednotlivých operátorů na trhu. Pokud je mobilní telefon blokován pro užití s jediným operátorem, pak by měl být nejen takto označen, ale zároveň i spotřebiteli jasně vysvětleno, jaké omezení to pro něj bude znamenat. Řada spotřebitelů, kteří nejsou příliš technicky založeni, si to při pouhém přečtení neuvědomí. Domníváme se, že pokud k tomu některý operátor přistoupí, tak by měl po ukončení smlouvy telefon bezplatně odblokovat,“ upozorňuje mluvčí sdružení Ivana Picková.

Je mobil blokovaný, protože je levný?

„Dotované mobily (včetně telefonů v Twist sadách) blokujeme právě z toho důvodu, že jsou dotované,“ vysvětluje Martina Kemrová z RadioMobilu. Jenže vedle blokace mobilu si zákazník na sebe s dotovaným mobilem bere ještě jeden závazek. Používat síť operátora po dva roky (stejné podmínky platí u Eurotelu). Nemluvě o tom, že po připočítání aktivačního poplatku se výhodnost dotovaného mobilu oproti cenám u nezávislých prodejců poněkud snižuje.

Oskar mobily neblokuje, přestože je také prodává za dotované ceny. Za levný mobil požaduje pouze to, abyste po půl roku používali jeho síť. „Oskarova strategie je maximálně zjednodušit mobilní komunikaci a nevytvářet zbytečné bariéry. A proto Oskar po celou dobu svého působení na českém trhu prodává neblokované mobilní telefony. Je to úplně stejná filozofie, jako když jsme se rozhodli neúčtovat žádné aktivační poplatky. Předtím to možná bylo zvykem, ale Oskar takové „zvyklosti“, které poškozují zákazníka, prostě odmítl. U Oskara platí, že cena telefonu, kterou vidíte na cenovce, již není upravena o žádné další poplatky,“ řekl nám mluvčí sítě Oskar Igor Přerovský.

Blokace podporují jenom trh s odblokováním

Vedle pomyslné péče o blaho zákazníka stojí za neblokováním mobilů zřejmě ještě jeden důvod. Ve statistikách sítě Oskar je asi nejlépe vidět, že pokud chce zákazník využívat jinou síť (třeba i pro specifický případ dlouhých volání nebo poslání textovky někomu do sítě Oskar), zablokovaný mobil mu v tom nezabrání. Blokování mobilů tak potom jenom podporuje trh s odblokovávacími službami, ale pro operátora nemá žádný pozitivní finanční efekt. Naopak, peníze, které majitelé mobilu zaplatí za odblokování, rozhodně za operátorovi neutratí.

Dva naši nejstarší operátoři by se asi měli zamyslet nad tím, zda by si neměli získávat loajalitu zákazníků něčím jiným než blokací mobilů. Platí totiž, že pozitivní pobídka je vždy účinnější než restrikce. Ostatně - když si promluvíte s čerstvým majitelem odblokovaného mobilu, možná se dozvíte, že vlastně nic proti svému operátorovi nemá, ale že si mobil odblokoval, aby mohl v jiné síti dostávat textové zprávy z internetu zdarma a naschvál svému původnímu operátorovi (který ho naštval) si koupí kredit pro záložní kartu jinde.