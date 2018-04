Operátoři a výrobci budou muset recyklovat mobily

Od roku 2004 by měla v EU platit norma zavazující výrobce a distributory mobilních telefonů k povinnosti brát od uživatelů zpět odložené mobilní telefony a zajistit jejich recyklaci. Ve Velké Británii již s předstihem funguje recyklační program Fonebak, v České republice je zatím ticho po pěšině. Přitom se obecně předpokládá, že budeme do Unie přijati právě v roce 2004.

Britský program, který předchází zavedení zmíněné normy, má za sebou již rok zkušebního provozu a jeden milion recyklovaných mobilních telefonů. U zrodu iniciativy stála společnost Shields Environmental, která ke spolupráci získala všech pět tamních operátorů (O2, Orange, T-Mobile, Virgin Mobile, Vodafone) a zájem o projekt projevila letos v září také britská vláda. Podle Gordona Shieldse, ředitele Shields Environmental, Britové ročně vyhodí neuvěřitelných zhruba 15 milionů mobilních telefonů, které představují 1500 tun odpadu, včetně toxických látek, obsažených především v jejich bateriích.

Aby byl úspěch ekologického programu zaručen, počítají operátoři s bezplatnou distribucí obálek, v nichž jim budou uživatelé posílat, opět bezplatně, nepotřebné mobilní telefony. Kromě toho je budou moci odevzdat v několika obchodních řetězcích firmy Dixons Group.

Na programu je pozoruhodné i to, že sám na sebe vydělá. Podle Shieldse prodej recyklovaných materiálů nejen zaplatí náklady, ale bude prý dokonce možné, aby část zisku vyplácel operátorům. Ti by peníze měli využít k motivaci zákazníků, kteří při nákupu nového přístroje odevzdají starý aparát.

Přestože Česká republika předpokládá, že se v roce 2004 stane členem EU, vládní místa zatím neiniciovala žádnou „recyklační aktivitu“. Operátoři a výrobci mobilních telefonů v ČR samozřejmě respektují platný zákon o odpadech a mají zajištěnu ekologickou likvidaci či recyklaci mobilních telefonů. Jde však zatím spíše o stovky, maximálně tisíce kusů, jejichž likvidaci platí její zadavatel. Tomu odpovídá i vyjádření mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše, podle kterého „Eurotel ve všech značkových prodejnách sbírá použité baterie z mobilních telefonů. Požadavky na likvidaci celého mobilního telefonu jsme však nezaznamenali.“ Je to pochopitelné, protože masivnější vyhazovaní starých mobilů Českou republiku vzhledem k vývoji jejich penetrace teprve čeká.

Ovšem v roce 2004 již můžeme očekávat výraznější obměnu mobilních telefonů jejich uživateli a tím i skutečnou poptávku po jejich ekologické likvidaci. Aby se norma neminula účinkem, bude jistě potřeba motivovat veřejnost k odevzdávání nepotřebných přístrojů. Tím se mohou snadno zvýšit finanční nároky na operátory i výrobce mobilů, protože budou zajišťovat a hradit nejen recyklaci mobilů, ale možná i onu motivaci zákazníků k nevyhazování použitých telefonů do popelnic. Právě zde by mohla včasná vládní iniciativa značně zjednodušit situaci.

Podle dosavadních zkušeností totiž nelze očekávat, že by široká aktivita podle britského vzoru vznikla samovolně „zdola“. Zatím zřejmě poslední podobný pokus podnikly Kovohutě Příbram, které se o něco podobného pokusily v oblasti použitých autobaterií. Podle mluvčí Martiny Říhové však „kvůli konkurenčním zájmům zúčastněných firem celá snaha vyzněla do ztracena“. Přitom koordinovaná recyklace všech mobilních telefonů, nabíječek a samozřejmě baterií by mohla výrazně snížit náklady, které dnes s jejich likvidací mají producenti a distributoři. Tím by pro ně nová povinnost byla méně obtížná a nemusela by se někdy v budoucnu odrazit v ceně jejich služeb.

V České republice se zatím na ministerstvu životního prostředí připravuje pouze směrnice o elektrošrotu, která začne platit pravděpodobně v příštím roce. Mluvčí ministerstva Karolina Šůlová chystanou směrnici komentovala: „MZP má v tuto chvíli zpracovanou v předstihu první verzi plánu, zavedení směrnice do praxe. Tento plán bude po jejím vydání upraven a předložen k diskusi odborné veřejnosti, tedy i zástupcům firem, které vyrábějí či dovážejí mobilní telefony.“ Již teď je však podle ní zřejmé, že „princip bude stejný jako u jiných komodit - výrobci či dovozci se budou muset postarat o celý životní cyklus výrobku, tedy i o jeho materiálové využití a ekologické zneškodnění.“

Legislativa EU a České republiky bude v tomto případě zjevně včas sladěná. Zda se však někdo inspiruje britským nápadem, není zatím jasné. Vláda to ale zřejmě nebude, protože zatím o chystané české respektive evropské úpravě výrobce či distributory ani neinformovala. Mluvčí Oskara Igor Přerovský v souvislosti s novými předpisy poznamenal: „Aktivity orgánů státní správy ČR v souvislosti s ekologickou likvidací mobilních telefonů jsme prozatím nezaznamenali.“