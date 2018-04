Operátorem pro ministerstvo informatiky se stane Eurotel

Před dvěma týdny jsme vás informovali o pochybném výběrovém řízení ministerstva informatiky. Podmínky byly nastavené tak, aby se mobilním operátorem ministerstva na další tři roky mohl stát jen Eurotel. Tento operátor byl nakonec jediným, kdo se do výběrového řízení přihlásil.

Eurotel má prakticky jisté, že bude poskytovat služby ministerstvu informatiky i v dalších letech. Jako jediný účastník tendru by teď měl samozřejmě vyhrát. I kdyby některý z konkurentů výběrové řízení napadl u antimonopolního úřadu a ten ho zrušil, nemusí mít Eurotel starosti. Služby poskytuje ministerstvu už nyní a do případného nového rozhodnutí je bude nadále poskytovat.

Český Mobil a T-Mobile se rozhodli výběrového řízení neúčastnit. Oficiálně to zástupci společností nechtějí komentovat, ale neoficiálně přiznávají, že je odradila zadávací dokumentace. Té totiž nemohli vyhovět. Ministerstvo požadovalo zajištění komunikace přes krizové telefonní čísla (tuto službu státní správě poskytuje jen Eurotel) a chtělo hodnotit služby operátorů podle seznamu, který prakticky popisoval nabídku Eurotelu.

Je velmi pravděpodobné, že kdyby ministerstvo vypsalo výběrové řízení, ve kterém by skutečně hledalo nového mobilního operátora, že by stejně vyhrál Eurotel. Takto to ale jen vypadalo, že si chce někdo pojistit, aby opravdu nikdo jiný nemohl vyhrát, pokud už by se vůbec přihlásil. Málokdo ale asi čekal, že po přečtení zadávacích podmínek se přihlásí i někdo jiný.