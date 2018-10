Operátoři slaví 100 let republiky a rozdávají slevy nebo výhry v soutěži

Balíček StreamOn na měsíc zdarma, 1 GB mobilních dat na měsíc zdarma, volné vstupenky na fotbalový zápas Česko-Slovensko a hodinky Samsung Galaxy Watch (42 mm). Takový je výčet cen, které si u příležitosti oslav stoletého výročí České republiky připravil T-Mobile pro správně tipující z řad zákazníků starších 15 let využívajících tarifní či předplacené služby. Pamatoval nicméně i na uživatele T-Mobile TV, ti mohou navíc soutěžit i o HBO balíčky zdarma.

Do soutěže Párty století, která trvá do 31. října, se lze zapojit v aplikaci Můj

T-Mobile. Operátor každý týden vyhlásí jednu tipovací otázku spojenou se zákazníky a s jeho dvaadvacetiletou historií v Česku, soutěžící s tipy nejbližšími správné odpovědi pak odmění. Stejně jako se na každý týden vztahuje konkrétní otázka, přísluší mu i konkrétní výhra. V prvním říjnovém týdnu se tak soutěží o datově neomezený balíček, v například posledním naopak o chytré hodinky od Samsungu.

Na facebookovém profilu operátora bude probíhat navíc soutěž o herní konzoli PlayStation 4 v limitované edici Game of Thrones. V posledních deseti říjnových dnech pak sto nejrychlejších zákazníků s Twist kartou získá každý den při dobití v aplikaci Můj T-Mobile 100 % kreditu navíc. Zkrátka nepřijdou ani třeba příznivci uvítacích tónů, operátor pro ně přichystal deset nejoblíbenějších českých a slovenských hitů zdarma.

Stoleté jubileum republiky připomíná rovněž i operátor O2, který v souvislosti s významným výročím připravil v O2 Knihovně a O2 Videotéce speciální sekce s názvem 100 let republiky. Zákazníci v nich po celý říjen najdou vybrané české elektronické knihy s 50% slevou či filmy věnované československé historii posledních sta let, a to za pouhých 30 korun. Kromě toho O2 připravilo i výroční edici ochranných krytů na telefony a po celý říjen pak i symbolickou stokorunovou slevu na všechny kryty, pouzdra a tvrzená skla.