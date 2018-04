Operátor O2 pustil LTE do mobilů. Zatím nefunguje v iPhonech

O2 spustilo LTE síť v Praze mezi prvními. Operátor však dosud zákazníkům umožňoval její využití v modemech, tabletech a dalších datových zařízeních. Pro uživatele smartphonů zatím nebylo LTE dostupné, byl tu totiž technický háček.

Síť neumožňovala z LTE přepnout na volání. To se však teď mění, Telefónica podobně jako T-Mobile i Vodafone spustila funkci Circuit Switch Fallback, která při hovorech zajišťuje bezproblémové přepnutí do 3G, nebo 2G sítě.

Zákazníci tak nově mohou ve smartphonech s podporou této sítě využít stávající LTE pokrytí v Praze a Brně. Bohužel se to zatím netýká majitelů iPhonů 5, 5s a 5c. Ty totiž pro podporu LTE vyžadují u každého operátora specifický softwarový update, který zatím není k dispozici. To by se snad mělo v blízké budoucnosti změnit.

Potřebujete měnit SIM kartu? O2 má na svých stránkách návod, jak zjistit, zda vaše SIM podporuje LTE. Pokud v čísle SIM karty najdete na 10. a 11. pozici dvojčíslí 23, 28, 93, nebo 98, jde o takzvanou USIM, která LTE podporuje. V ostatních případech je nutné navštívit prodejnu operátora a kartu si vyměnit.

Většina zákazníků si také bude muset pro plné využití LTE nejspíš vyměnit SIM kartu. Netýká se to jen těch, kteří mají SIM vydanou během letošního února. Ostatním zákazníkům kartu vymění zdarma na prodejně. Naopak tarif zákazník měnit nemusí, LTE funguje na stávajících tarifech a zákazník nemusí nic nastavovat.

Operátor přímo neuvádí seznam podporovaných telefonů, v jeho e-shopu ovšem najdeme rovnou 16 různých modelů s podporou LTE v cenovém rozpětí od necelých šesti do osmnácti tisíc korun. Jde o přístroje značek BlackBerry, HTC, Nokia, Samsung, Sony a ZTE. Naše první testy však ukazují, že LTE funguje i na dalších telefonech, které operátor v nabídce nemá. Jde třeba o cenově dostupné LG Optimus F6 i další telefony od této značky.

Teoretickým maximem přenosových rychlostí LTE od O2 je 75 mbit/s pro stahování a 38 mbit/s pro odesílání dat. V praxi jsme na různých místech Prahy naměřili zhruba třetinové hodnoty. Použit byl přitom relativně levný telefon LG F6. Přepnutí z LTE do 2G nebo 3G pro telefonování trvá jen několik sekund.