Pokud pravidelně nešmírujete web, tak se o odstávce operátora nedozvíte

Na redakci Mobil.iDNES.cz se v posledních dnech obrátili nespokojení zákazníci T-Mobilu, kteří si kvůli odstávce služeb operátora a výpadku speciálně připravené webové stránky nemohli v případě vyčerpání datového limitu aktivovat datové balíčky.

Mnohdy šlo přitom o klienty nacházející se v zahraničí, ti tak byli odkázáni na využívání dat za vyšší sazby. Například využívání navigace v zahraničí by se jim tak značně prodražilo, zákazníci tak byli nuceni obejít se bez ní. Problémy měli například i při rezervacích hotelů.

Cena 1 MB dat T-Mobilu v EU T-Mobile Roaming Internet v zahraničí na den (do 5 MB) Internet v zahraničí na den (30 MB) Internet v zahraničí 100 MB Cena balíčku - 24 Kč/den 70 Kč/den 185 Kč/měsíc Kč/1 MB 6,63 Kč 4,80 Kč 2,33 Kč 1,85 Kč

Podle vyjádření operátora se odstávka dotkla pouze administrace služeb. „Fungovaly všechny aktivní služby, to znamená, že co si klienti objednali před odstávkou (balíčky), během víkendu šlo,“ informovala Patricie Šedivá z tiskového oddělení T-Mobilu.

O odstávce operátor informoval s předstihem, a to všemi způsoby, které běžně k tomuto účelu využívá. „Pro rezidentní zákazníky byla připravena speciální odstávková stránka, dále banner na Můj T-Mobile, připravena byla speciální hláška automatu IVR,“ upřesnila Šedivá s tím, že zákazníci byli informování také prostřednictvím sociální sítě.

Zde je však nutné zmínit politiku Facebooku, kdy se již zdaleka ne všechny příspěvky uživatelům zobrazují. Navíc v případě přístupu přes mobilní zařízení je počet nezobrazených příspěvků výrazně vyšší. A ne všichni zákazníci operátorů používají sociální sítě, případně ne všichni jsou fanoušky jejich stránky.

Pro zákazníky T-Mobilu byla připravena oznamující odstávková landing page (vstupní stránka), kde bylo možné si datový a roamingový denní balíček aktivovat. Operátor však přiznává, že tyto stránky během víkendu nefungovaly. „To bylo ovšem opraveno ihned v průběhu víkendu,“ dodala Šedivá.

A co textovka, milí operátoři?

Avšak nejen T-Mobile své zákazníky informuje o odstávkách výhradně prostřednictvím internetu. Ti však nejsou vždy v jeho dosahu. Ano, nyní se dá argumentovat mobilním internetem. Nicméně v případě výše popsané situace, tedy při nemožnosti dokoupení datových balíčků, se informace k dotčeným zákazníkům nemusí dostat. Málokdo by totiž dobrovolně platil více, než běžně musí.

Jak často vás totiž napadne zobrazit stránky operátora, fungují-li bez problému všechny služby? Nebo jak často voláte na infolinku, abyste se přesvědčili, zda operátor neplánuje víkendovou odstávku?

Operátoři tak zjevně opomíjejí jeden z hlavních komunikačních kanálů, který by zajistil, že se potřebné informace dostanou včas ke všem zákazníkům. Tím kanálem jsou textové zprávy.

„Zvažovali bychom (zaslání SMS) v případě dlouhodobější odstávky. Většina odstávek služeb je obvykle uzavřena do 24 hodin,“ informovala Adéla Konopková z tiskového oddělení Vodafonu. Běžným komunikačním kanálem je opět internet. Zákazníci Vodafonu se o odstávkách dozvědí na webových stránkách operátora (v Centru péče), v Samoobsluze, na sociálních sítích či prostřednictvím tiskové zprávy.

„V případě plánované odstávky webové Samoobsluhy, která probíhá většinou o víkendech a nemá vliv na funkčnost webu a dalších kanálů, informujeme zákazníky s týdenním předstihem na přihlašovací homepage jak na mobilní, tak na desktopové verzi,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí O2 Lucie Pecháčková. „Pokud bychom posílali SMS všem zákazníkům, pro většinu z nich by to byla nerelevantní informace vnímaná spíš jako spam,“ dodala s tím, že při větší odstávce by O2 zvážilo další možnosti, jak zákazníky informovat.

Zákazníkům tuzemských operátorů tak v současnosti patrně nezbývá nic jiného, než před víkendem minimálně jednou navštívit stránky svého operátora, otevřít mobilní aplikaci či zhlédnout jeho facebookové stránky. Jen tak nebudou nemile překvapeni, když nastane problém s některou službou.

Nezaslání informační SMS vysvětluje T-Mobile tím, že u zmiňované odstávky tak nešlo učinit z časových důvodů. „Jde o velice náročný a složitý proces, který se celkem dlouho připravoval tak, aby se dotkl co možná nejmenšího počtu zákazníků a u nějž jsme do poslední chvíle neměli přesné datum překlopení,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Šedivá s tím, že z tohoto důvodu nebylo možné rozeslat hromadně na všechny zákazníky SMS. Systém by je prý za tak krátkou dobu nezvládl zpracovat.

