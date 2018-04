Tizen chtěl pobít Android. Podívejte se, jak vypadá

Tizen vychází z Linuxu stejně jako populární Android. Mluví se o něm dva roky, ale ostrého nasazení do komerčního provozu se dočkal až nyní. Samsung ho použil do druhé generace chytrých hodinek Gear (více zde). Trochu překvapivě a není jasné, jestli to je začátek kariéry nového OS, nebo spíš jeho labutí píseň.

Tizen vznikl jako iniciativa Samsungu a Linux Foundation pod názvem LiMo, později se přidal i Intel. Jenže jeho kořeny můžeme hledat i ve starších pokusech Nokie o linuxový operační systém Maemo a následně MeeGo. Pak se do toho vmísila i Bada od Samsungu, která samostatně skončila po dvou generacích. Dnes za Tizenem stojí vedle zmíněných firem a organizací třeba i operátoři a další výrobci mobilů.

Loni se spekulovalo, že především Samsung má na vzniku Tizenu velký zájem, měl to být konkurent Androidu a hlavně páka Samsungu na Google, který za Androidem stojí. Samsung na Androidu vyrostl v největšího světového výrobce mobilů, ale orientace na jeden systém je vždy riziková. Jenže na začátku letošního roku uzavřel Samsung s Googlem poměrně úzké spojenectví, a tak je dost pravděpodobné, že Tizen to má spočítané (více zde). Ale je dost dobře možné, že jeho vývoj právě přispěl k oné úzké kooperaci Samsungu a Googlu.

V každém případě na veletrhu MWC měl Tizen vlastní stánek, kde jsme si systém mohli osahat na hned několika prototypech. Konkrétní mobily od Samsungu a ZTE nemá cenu hodnotit. Byly to prototypy bez označení, některé dokonce jen v nevzhledném univerzálním krytu.

Samotný systém působil kompletním dojmem. Funkčnost ještě nebyla dokonalá, především jeho rychlost a odezva ještě nebyla ve stavu, kdy by se mohl vydat za zákazníky. Ale na druhou stranu to nebylo o mnoho horší než u již prodávaného Firefoxu.

V principu se Tizen nikterak zásadně neliší od Androidu. V tomto směru nic revolučního na první pohled systém nepřináší. Jiné ikony a pozměněná struktura menu nejsou podstatné, to vše by se klidně mohlo objevit v nějaké androidí distribuci. Základ pak Android připomíná víc než silně.

V podstatě asi nejvýraznější odlišností jsou miniaplikace jako kalkulačka nebo číselník, které se otevřou v novém okně, které lze libovolně přesouvat po ploše. Okno vypadá jako exportované z desktopových Windows. Má na horní liště tlačítko pro roztažení aplikace na celý displej, má křížek pro zavření a podtržítko pro minimalizaci. V jejím případě se aplikace změní na ikonu, která se usídlí na libovolném místě na ploše, klidně přes jiné ikony aplikací.

Tizen nevypadá špatně, říkáme: Proč ne. Ale na druhou stranu těžko přinese něco zásadního, co by zahýbalo s mobilním světem. Spíš je to alternativa pro výrobce i operátory, jak se vymanit z vlivu Googlu. Otázkou pak je, zda se někdy dočká reálného nasazení, nebo je celý vývoj jen zákulisním nástrojem.