Opera Mobile 9.7 s technologií Turbo porazí každou konkurenci

Opera Mobile patří dlouhodobě k nejpoužívanějším webovým browserům pro komunikátory s Windows Mobile. Nad konkurencí (Skyfire, Iris browser) vyniká některými nadstandardními funkcemi a vede i ve svižnosti rolování již načteného webu.

Verze 9.7 beta, kterou je možné od začátku tohoto týdne stahovat z oficiálního webu společnosti, jde ještě dále a všem autorům konkurenčních aplikací může nadělat spoustu vrásek.

Velmi účinným nástrojem jí přitom bude technologie Turbo, která díky využití vzdálených serverů Opery citelně redukuje datové toky při načítání webu – dané stránky se totiž nejprve zpracují na zmíněných serverech a teprve pak jsou načítány na zařízení.





Technologie Turbo tak znamená úsporu dat a tím i času a peněz. A nejde přitom o nijak zanedbatelné rozdíly a oproti verzi 9.51, která ještě Turbem nedisponovala, se doba načítání u testovaných serverů (Mobil.cz, iDnes.cz, Seznam.cz) smrskla na ani ne polovinu (autoři mluví o až 80% redukci datových přenosů).

„Existují konkurenční mobilní prohlížeče pro Windows Mobile telefony, které jsou prezentovány jako rychlejší. Nová Opera Mobile 9.7 ale díky technologii Turbo nechává všechny své rivaly daleko za sebou. Ne každý vlastní telefon s podporou 3G a ne každý jej potřebuje, a proto jsme se zaměřili na vývoj technologie, která by citelně urychlila prohlížení internetu. To se povedlo a díku tomu mohou uživatelé surfovat přes EDGE tak svižně, jako jim to dřív umožňovalo jen 3G,“ říká šéf společnosti Opera Software Jon von Tetzchner.

Turbo je po instalaci nové Opery, která si vyžádá téměř 10 MB prostoru, vypnuté, a pokud chcete novou technologii vyzkoušet, je třeba ji v rozšířeném nastavení aplikace aktivovat. Jedná se ale o beta verzi a u samotné aktivace Turbo režimu je přídomek preview. Nová technologie tak není zcela vyladěná a tak se někdy (i když zřídkakdy) místo rychlejšího načtení webu setkáte jen s bílou obrazovkou.

Novinkou je i vykreslovací jádro Presto 2.2, díky kterému je mnohem rychlejší vykreslování webu a jeho následné rolování (stejnou renderovací technologii využívá verze Opery pro stolní PC).

Z předcházejících verzí si Opera ponechala i widgety, tedy malé webové aplikace, které nabízí v dodatečném balíku. Díky tomu tak lze jedním klepnutím na displej rozběhnout oblíbené nástroje jako Twitter, GoogleTranslate, GoogleToolBar, GeoQuiz a mnohé jiné.



Známé nešvary nové Opery Mobile:

Při zapnutém Turbu nefunguje stahování souborů a vypnutí načítání obrázků se míjí účinkem; nedoporučuje se ani současné používání widgetů.

Na některých starších WM 5.0 telefonech s WVGA displeji nefunguje přepínání mezi portrét/landscape zobrazením (testy ukázaly, že s tímto má problémy i HTC Touch Pro2).

Některé způsoby zadávání znaků nejsou podporovány.

Opera podporuje technologii FlashLite 3.x, plnohodnotné Flash animace prozatím ne.

Opera mobile 9.7 Turbo na videu:

Závěr

Všechny funkce známé z předchozích verzí (snadná práce s textem, obrázky, stahování, zoom) samozřejmě zůstaly zachovány a tak nová Opera po eliminaci uvedených chyb s přehledem porazí všechnu konkurenci, až na svou javovskou variantu v podobě Opery Mini. Ta je dle nejnovějších statistik analytické společnosti StatCounter nejpoužívanějším mobilním prohlížečem vůbec.



Stahujte Operu mobile 9.7 pro komunikátory s WM 5/6 (smartphony nejsou podporovány), a Widget manager