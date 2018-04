Opera Mobile 9.5 aneb komfort Safari i na Windows Mobile

Displeje Windows Mobile komunikátorů pomalu přecházejí z dnes již průměrného rozlišení QVGA na daleko jemnější VGA. Mnozí namítnou, že QVGA rozlišení k drtivě většině úkonů a aplikací zcela dostačuje. Ano, to je pravda, ovšem pokud QVGA něčemu opravdu nepřeje, pak je to právě prohlížení webových stránek.

Kdo jednou zkusil VGA, pak bude nepochybně souhlasit. Rozlišení ale není vše a ke komfortnímu surfování je třeba stejně kvalitního prohlížeče. A tím standardní Pocket Internet Explorer ani při nejlepší vůli není. Microsoft o nedostatcích svého produktu ví a tak nejnovější WM komunikátory (HTC Touch Cruise) v základu nabízejí právě Operu. Nová Opera 9.5 a kvalitní browser jsou pojmy, mezi níž lze s klidným svědomím položit tučné rovnítko. O první dojmy z používání nové verze se s vámi teď rádi podělíme.

Instalace nezbytná

Bez instalace to samozřejmě nepůjde ani v tomto případě a datové nároky jsou poměrně vysoké – nová Opera spolkne v paměti zařízení nebo karty necelých 9 MB. Již po několika minutách praxe na to ale rádi a rychle zapomenete. Po spuštění nové Opery jednoduše do připravené kolonky vyťukáte kýženou webovou adresu a můžete naplno vychutnávat všech předností nového prohlížeče.

Surfujte ladně a přirozeně

První vynikající zprávou je, že prohlížeč běží v opravdovém fullscreen režimu a tak je celý displej vyhrazen pouze a jen internetové stránce. Jen v pravém spodním rohu je v průhledném obrazci důležitá šipka, která slouží ke zviditelnění ovládacího panelu.

Další novinkou, která citelně zpohodlní prohlížení webu je ona známá “gumovost“, kterou nabízí zmíněné Safari na Apple iPhone. Tahy prstů po displeji tak lze stránkou libovolně posouvat a rolovat. Na nešikovné posuvníky z Internet Exploreru tak rychle zapomenete a nebude to ani trochu obtížné. Tahy prstů po displeji ale nejsou jedinou alternativou, kterak Operu plně ovládnout. Nabízí se i hlavní ovládací prvek přístroje, který ale zdaleka neposkytne tak luxusní prohlížení webu.





Funkci zoomu nabídla již Opera Mini, která do dnešního dne byla zřejmě nejlepším mobilní internetovým prohlížečem pro WM. Plnohodnotná Opera jde ještě dále a tak dvojklikem na displeji dosáhnete optimálního přiblížení zobrazené stránky, jeho opakováním pak prohlížeč nabídne opět výchozí zobrazení. V tomto ohledu se tak Opera chová stejně jako Safari.

Onen dvojklik je skvělou, ovšem tak trochu dvousečnou zbraní. Leckdo by totiž očekával, že stejným způsobem lze otvírat i odkazy. K tomuto účelu ale Opera nabízí zvláštní položku v kontextovém menu a to “Open link in new tab“. Maximálně lze mít v jednom okamžiku otevřeno pět oken, při pokusu otevřít další budete upozornění na překročení kvóty.

Zoom a následné vykreslení obsahu je velmi svižné a software je zdá se dobře odladěn. Kromě tohoto rychlého zoomu lze zoomovat i po krocích a to s využitím kontextového menu. Minimální, optimální a maximální zoom si můžete prohlédnout na přiložených screenshotech.





Tak jako i některé jiné browsery umí nová Opera režim landscape. Tento mód může někomu vyhovovat více, jinému nikoli. Každopádně jej aplikace nabízí a to je podstatné.







Další důležitou položkou menu je “Add to Favorite“, tedy přidat k oblíbeným. Daleko podstatnější je však „Save Page“, jejíž český ekvivalent ani není třeba uvádět. Takto uloženou stránku pak najdete ve složce Zařízení/Application Data/Opera9/saved pages/.





Důležitou funkcí jsou také rozličné operace s obrázky na webu. S pomocí Opery s nimi totiž můžete provádět doslova psí kusy, aplikace se tak nespokojuje jen s možností libovolný obrázek uložit (volíte jméno souboru a jeho umístění – zařízení/karta a konkrétní složku) nebo jej otevřít v novém okně.

Snadno lze vybranou fotku poslat multimediální zprávou nebo coby přílohu k e-mailu. V obou případech se otevřou dané editory korespondence. Link obrázku lze poslat dokonce všemi způsoby a ke dvěma předešlým se přidává i klasická SMS.





Podstatnou funkcí webového prohlížeče je copy & paste (kopírovat/vložit), jejíž absence by mohla nejednomu uživateli způsobit vrásky. Těchto nechtěných známek stárnutí se ale při používání nové Opery bát nemusíte – důvodů mračit se není mnoho.





K aktivaci funkce copy/paste je nutné v kontextovém menu zvolit položku “Text Selection“. Pak již lze označit libovolný text, který následně můžete vložit třeba do Pocket Word nebo jej poslat formou SMS. Poslední položkou menu je možnost vyhledávání zadaného textu na webu, což je také užitečné. Dlužno doplnit, že s aktivní funkcí editace textu nefunguje zoom.





Právě uvedené funkce ukládání obrázků, celých stránek a práce s textem jsou fatálními nedostatky Safari, které jej velmi srážejí. Opera Mobile tak má již od verze 8.65 v tomto ohledu lidově řečeno hodně navrch.

Nová Opera si poradí s drtivou většinou internetových stránek a tak není problém se s její pomocí přihlásit do banky (např. Servis24 ČS). Dosti problematickou stránkou je t-zones, který je sice graficky velmi jednoduchý, ovšem neuvěřitelně pomalý a především se mi na žádném mobilním prohlížeči včetně Safari nepodařilo využít jeho služeb. A Opera? Ta zvládá na t-zones jak komplexní práci s emaily, tak i zasílání SMS zpráv. Skvělé.







Ale nic není perfektní a tak má i nová Opera své nedostatky. Tou je třeba chybné zobrazování diakritiky v horní liště a v záložkách. Lišta je ale většinou skryta a tak to není až takový problém. Horší je to však s operační pamětí respektive s nároky Opery. Ta je totiž jejím opravdu velkým konzumentem a po chvilce surfování zabírá okolo 20 MB. Pro přijatelné provozování této aplikace je tak 128 MB RAM jednoduše nezbytných. Netřeba dodávat, že majitelé komunikátorů X500+, X800 a M800 u Opery moc neobstojí. Po resetu totiž disponují obvykle 10 – 15 MB volné operační paměti. A to je zoufale málo.

Ukázka používání nové Opery:



Hlavní přednosti Opery Mobile 9.5 Beta:

Intuitivní uživatelské rozhraní

Možnost otvírání více oken (záložky)

Vylepšená práce s textem (copy/paste)

Vynikající funkce zoomu (dvojklik, nebo manuálně krokově přes menu)

Landscape mód surfování

Ukládání stránek pro pozdější prohlížení v offline režimu

Vysoká svižnost překreslování

Vytáčení telefonního čísla přímo z webu

Posílání webových adres SMS, MMS nebo e-mailem

Posílání obrázků e-mailem nebo MMS

Ukládání historie

Oblíbené stránky

Dynamické načítání skriptů

Závěr: tak tohle se povedlo

Opera Mobile 9.5 je i v Beta verzi prakticky bez chyb a její používání jedním slovem radost. Jedinou nectností tak může být její náročnost na operační paměť. Výrobci WM komunikátorů však naštěstí v poslední době své modely vybavují 128 MB operační paměti, což bohatě postačuje. Netřeba připomínat, že jde o komerční produkt, jehož cena bude zřejmě stejná jako u starších verzí (tedy 24 USD, asi 400 Kč). Prohlížeč budou moci vychutnávat nejen uživatelé Windows Mobile, ve vývoji je i Symbian a Linux verze.