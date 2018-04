Opera Mini 4 je na světě a přináší opravdový internet do vašeho mobilu! Stahujte zdarma

Ještě jsme si ani nestačili užít „vychytávek“, které přinesla druhá betaverze norské aplikace Opera Mini 4 (více si přečtěte v tomto článku), a skandinávský výrobce se stejnojmenným názvem Opera Software přišel ke konci října v pořadí s již třetí testovací variantou, která na rozdíl od těch předchozích přinesla pouze jeden důležitý upgrade. Tím byla možnost synchronizace osobních záložek (seznam vámi oblíbených internetových stránek) prostřednictvím služby Opera Link. Ani jsme si tuto betaverzi nestačili vyzkoušet a výrobce mezitím usoudil, že už nic nechybí k uvedení plné verze. Dámy a pánové, v tichosti a zatím bez přílišného zájmu médií přichází Opera Mini 4 - ta, na kterou jsme čekali měsíce.

Instalaci programu Opera Mini 4, který je určen pro platformu Java, můžete provést velice jednoduchým způsobem. Stačí, když na svém mobilním telefonu v klasickém prohlížeči zadáte internetovou adresu mini.opera.com a stažený soubor následně nainstalujete. Platit budete pouze za přenesená data, a to v závislosti na vámi aktivovaném datovém tarifu. Samotná aplikace je nabízena po vzoru všech předchozích verzí zcela zdarma. Pokud si prohlížeč budete chtít přehrát z počítače do telefonu například pomocí datového kabelu nebo technologie Bluetooth, instalační soubor naleznete na této internetové stránce.





Dosud největší vylepšení nové Opery Mini, tedy možnost synchronizace v podobě služby Opera Link, vám bude nejen uchovávat záložky vždy aktualizované s vaším počítačem, ale ušetří například i práci při změně mobilního telefonu. Jednoduše si pak znovu nainstalujete Operu Mini, přihlásíte se pod svým uživatelským jménem a heslem a během několika sekund bude vše při starém – tedy s uloženými internetovými adresami z dřívějška. Službu je navíc možné používat i na klasické „počítačové“ Opeře 9.50.





Nejdříve je potřeba se zaregistrovat

Abyste mohli používat novou službu Opera Link, je potřeba si vytvořit uživatelský účet. Registraci je možné provést na těchto internetových stránkách. Do formuláře budete muset vyplnit jen minimum informací, a to jméno, heslo a e-mailovou adresu. Do své e-mailové schránky následně obdržíte aktivační zprávu a základní instrukce ke zprovoznění nového konta. Jestliže celý proces registrace proběhne úspěšně, stačí se jen přihlásit na této adrese a začít se synchronizací.





V základním menu na internetu můžete nejen přidávat, editovat či mazat záložky, ale také i položky menu Speed Dial - internetové adresy, které je po spuštění Opery Mini na mobilním telefonu možné načíst stisknutím jediného tlačítka.





Pokud učiníte jakoukoliv změnu, v aplikaci bude pro synchronizaci těchto údajů stačit kliknout na položku Synchronize a vyplnit login a heslo. Veškeré informace se pak v rychlosti aktualizují.

Povedla se Opera Mini 4?

Vylepšenou Operu Mini 4 hodnotíme velmi pozitivně. Synchronizace záložek je funkce, která norskému programu vcelku chyběla. Jak si prohlížeč povede při praktickém a delším používání, už pro vás testujeme. Jakmile dáme dohromady dostatek zkušeností, postřehů, tipů a rad, přineseme vám podrobný test v samostatném článku.