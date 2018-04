Operační systém Tizen přichází. Samsung s ním chystá první smartphone

Operační systém Tizen byl doposud k dispozici v různých betaverzích, které sloužily k jeho vývoji a zdokonalení. Nyní je ale konečně k dispozici první ostrá verze systému. Tizen 1.0 Larkspur je vlastně ideovým nástupcem MeeGo. Intel se při jeho vývoji spojil především se Samsungem, Panasonikem, Huawei a některými mobilními operátory (Vodafone, Telefónica, Orange, DoCoMo a SK telecom).

První kompletní verze s vývojářskými nástroji a zdrojovým kódem znamená, že Tizen je připraven na komerční nasazení v produktech. Systém je k dispozici jako open-source, nic tedy nebrání vzniku na něm založených mobilních telefonů. Tizen se ale neomezuje jenom na chytré telefony, fungovat může i v tabletech, netboocích, infotainmentových systémech v autech a také chytrých televizích. Právě tam nejprve systém zamíří u Panasoniku a Samsungu.

Korejský Samsung s Tizenem dokazuje, že firma ráda experimentuje s operačními systémy. Na svět totiž unikly první informace o prvním Tizen smartphonu korejské značky. Ten podle indonéského blogu Tizen Indonesia nese označení GT-i9500 Fraser. Telefon byl zatím představen jen vývojářům a je možné, že v tomto případě opravdu zůstane jen u vývojářského zařízení.

Design telefon je totiž až moc obyčejný a má na dnešní poměry hodně velké plochy okolo displeje. V komerčním kousku by to asi bylo jinak. Každopádně výbava vývojářského telefonu je hodně zajímavá. Displej dostal úhlopříčku 4,65 palce, HD rozlišení a technologii Super AMOLED Plus. Zdánlivě je to stejný displej jako u Samsungu Galaxy Nexus, ale označení Plus značí, že by měl mít displej klasickou RGB mřížku namísto PenTile. Telefon pohání dvoujádrový procesor Exynos s taktem 1,2 GHz, má 1 GB RAM a 16GB vnitřní paměti.

K dispozici je NFC, wi-fi, Bluetooth 4.0, 8 megapixelový fotoaparát, A-GPS i s Glonass a další funkce. Prohlížeč nového systému je postaven na populárním základu WebKit, který v testu kompatibility s HTML 5 získal špičkové skóre 400 bodů (a 15 bonusových bodů) z 500 možných. Kdy se dočkáme prvních komerčních smartphonů s Tizenem, zatím není známo. Zdá se však, že Samsung by novým systémem mohl nahradit Badu.

Otázkou také zůstává, jak Tizen využijí další výrobci, například Panasonic. Ten se právě novými modely Eluga s androidem vrátil do světa mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že ještě nemá v chytrých telefonech tradici, mohl by to s Tizenem zkusit také.

Aktuální verze systému přináší vývojářům nové vylepšené nástroje, jejichž součástí je simulátor schopný fungovat v prohlížeči. V něm lze snadno simulovat podmínky různých zařízení. Systém staví na důkladné podpoře standardu HTML5 a aplikace by většinou měly být postavené právě na něm.

Tím může Tizen připomínat i další systém, který podobně jako MeeGo příliš neprorazil: webOS od Palmu. Stejně jako v případě původního webOS zatím nejsou k dispozici nástroje pro vývoj nativních aplikací pro Tizen, což ale v drtivé většině případů nevadí.