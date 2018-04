Opatrně při stírání Twist kuponu

Počátkem prosince vypustil Paegas novou várku svých předplacených kuponů pro dobíjení Twist karet. To by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, kdyby ovšem Radiomobil, provozovatel sítě mobilních telefonů této značky, nezměnil technologii jejich výroby a nevypustil na trh kupóny, u nichž při setření ochranné vrstvy poměrně snadno setřete také dobíjecí číslo, čímž jej vlastně znehodnotíte.

Mě osobně se to poprvé stalo v polovině prosince, kdy jsem, jako obvykle, zakoupil dobíjecí kupón. To, že jde zřejmě o novou sérii kupónů jsem poznal ihned a docela snadno. Oproti těm starým totiž nemají políčko s ochrannou vrstvou a dobíjecím číslem hladké, ale "zvrásněné" drobnými výstupky kruhovitého tvaru (viz obrázek).

Jaké však bylo mé překvapení, když mi při stírání spolu s ochrannou vrstvou, která držela na kupónu mnohem lépe, než dříve, mizela i čísla, byť jsem po tomto zjištění vyvíjel co možná nejmenší tlak tak, abych měl alespoň některá čísla. Marně. Kupón byl zcela nepoužitelný. "To se nám ještě nikdy nestalo, možná, že kupóny zmrzly cestou, a proto to nejde. Přivezly nám je totiž až dnes," informovala mě prodavačka v dealerské prodejně, avšak kupón mi vyměnit odmítla, byť viděla mé "stírací postupy". "To já nemůžu. Nevím, co teď máte dělat, ale já vám to vyměnit nemůžu," reagovala vyděšeně na mou žádost, aby mi vyměnila kupón.

Vytočil jsem tedy info linku Paegasu a zjišťoval, co mám dělat, abych si mohl dobít svůj mobilní telefon, aniž bych za tímto účelem musel kupovat nový kupón. Operátorka, která se mi ozvala, se s tímto asi dříve nesetkala, proto mě odkázala na značkovou prodejnu, kde jsme měli spolu se zaměstnanci Radiomobilu vyřešit můj problém. Vydal jsem se tedy do značkové prodejny Paegasu a barvitě jim vylíčil celý svůj příběh o setřeném dobíjecím čísle, což jsem dokladoval oním Twist kupónem.

Naštěstí zde již pracovníci o tomto problému věděli a kupón mi bez problémů vyměnili. "Radiomobil přešel na novou výrobní technologii a ochranné vrstvy z nových sérií Twist kupónů jdou hůře stírat. Není však dobré používat ostřejší předměty ani mince, které dříve nedělaly problémy, ale raději kancelářské sponky. V každém případě povede-li se někomu setřít také číslo, může přijít s nepoužitým (rozuměj nevybitým) kupónem do jakékoliv značkové prodejny Paegas a my mu jej bez problémů vyměníme," informoval mě při výměně kupónu jeden z prodavačů.

Jak je tedy vidět, Radiomobil si vzal příklad z nedávné aférky kolem GO kupónů, kvůli které se v EuroTelu pod některými zaměstnanci otřásaly židle a byť sám problémy neměl, snažil se zajistit uživatelům své sítě ještě větší bezpečnost. Škoda, že se mu při tom nepodařilo vyhnout problémů s tím souvisejících