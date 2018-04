OnHand PC: hodiny v PC? PC v hodinách!

Na našem trhu se nedávno objevil zajímavý výrobek firmy Matsucom. Do světa PDA tento výrobek přinesl nové pojení - namísto malé placky větší náramkové hodinky.

Počítač v hodinkách již dnes není pouze kalkulátor s databankou. Dnes je to již plnohodnotný počítač s operačním systémem, operační pamětí a pamětí FLASH. Ano, čtete správně. Hodinky, které jsme dnes nasadili do testu jsou vybaveny 128kB pamětí RAM (která se po resetu systému načítá tak, jak to známe z PC) a dále disponují 2MB FLASH pamětí.

FLASH paměť je zde pro to, abychom do ní mohli ukládat data z vestavěných aplikací v hodinkách, ale také pro to, abychom do nich mohli nahrát aplikace vlastní.

Začněme ale od počátku.

Balení

V balení se dodává velmi obsáhlý manuál, díky němuž je krabice až takhle moc velká. Tedy ... jedná se spíše o sbírku manuálů. Ty jsou velmi obsáhlé a podrobné, takže dokáží poradit snad se vším. Bohužel díky své obsáhlosti není možné v dohledné době si je pročíst - dají vám zabrat. Výjimku tvoří manuál ke Companion Link, který je velikosti bookletu na CD a má 15 stran.

Design

Design takovýchto hodinek ihned zaujme každého. Nejsou totiž zajímavé jen velkým displejem, který je plně grafický a krásně modře podsvícený, ale také tím, že z jejich pravé strany na nás koukají 3 kontakty pro komunikaci s PC prostřednictvím docking station. Na hodinkách je také ovládací minijoystick, který je umístěn právě pod tím krásným, velkým displejem.

Dále vás jistě po kratším zkoumání upoutá sklíčko od infraportu, který je situováno nad displejem šikmo k ruce.

Bohužel díky velkému displeji a komunikačním schopnostem hodinek je také vyšší spotřeba energie a tak se do nich vkládají 2 knoflíkové baterie na sobě. To je také jeden z důvodů, proč jsou hodinky tak moc vysoké.

Kromě ovládacího prvku "joystick" jsou zde klasická tlačítka po stranách hodinek. Jedním vyvoláme přes celý displej odkudkoliv hodiny a datum, dalším zapneme modré elektroluminiscenční podsvícení, třetím tlačítkem potvrzujeme volby (ENTER) a poslední tlačítko slouží na vyvolávání menu. Po menu se pohybujeme pomocí již zmiňovaného joysticku.

Jinak bych k designu nijak zvláštní výhrady neměl. Jen výška mi trochu vadí při oblékání kabátu, ale další rozměry hodinek mi vyhovují. Už jen pro to, že veškerou plochu do výšky i šířky zabírá displej.

Displej

Displej zabírá většinu povrchu hodinek (nepočítaje řemínek) a je plně grafický. Lze měnit jak délku jeho podsvícení, tak jeho kontrast. Toto nastavení lze nejjednodušeji aplikovat z ovládacích panelů, které se instalují z přiloženého CD na PC.

Baterie a výdrž

Knoflíkové baterie typu CD2025 se vkládají do hodinek na sebe. Sice dělají hodinky poněkud baculatějšími, ale na druhou stranu je to dostatečná kompenzace za to, jak dlouho hodinky vydrží. V týdením testu se nám nepodařilo hodinky vybít, ale předpokládáme, že hodinky vydrží půl roku, dle intenzity používání.

Kromě závislosti na používání také výdrž závisí na tom, jak s hodinkami zacházíme. Lze zde totiž zapnout "screen saver", který vypíná na energii náročnější grafický displej.

V balení se k hodinkám dodává i přívěsek se dvěmi náhradními bateriemi. Ten je vidět na fotce.

Funkce

K hodinkám se dodává CD, na kterém jsou aplikace pro PC, určené pro ovládání hodinek a synchronizaci s kancelářskými aplikacemi.

Tím se dostáváme k výčtu funkcí, které se díky možnosti uploadu software a dat do hodinek pomocí PC neomezují na předem stanovenou množinu. Z hlavních aplikací, kterých se na hodinkách užije nejvíce, bych jmenoval scheduler, kalendář, adresář a ToDo list. Je zde samozřejmě i jakýsi záznamník, ale vzhledem k možnosti psaní na hodinkách pouze pomocí joysticku, je víceméně pro rychlé poznámky nepoužitelný.

Ideální pro zadávání dat, či import je synchronizace s PC, kde si vše potřebné zadáme z klávesnice tak, jak jsme zvyklí. V takovém případě hodinky slouží akorát k připomínání a mě osobně se takto velmi osvědčily.

Možná a zatím podporovaná synchronizace funguje s programy Microsoft Outlook, MS Schedule+, Symantec ACT!, Lotus Organizer, Goldmine a 3Com Palm Desktop.

Komunikace s PC probíhá buď pomocí "docking station", kterou dostaneme společně s hodinkami a nebo pomocí infraportu portu, který bohužel není standardní. To je velká škoda, jelikož hodinky postrádají například možnost komunikace s mobilním telefonem s IrDA portem. Například s Nokia 7110 nebo Siemens S25 by toto bylo ideální, jelikož by se mohly synchronizovat vizitky nebo, jak je tomu u Psiona Revo, přímo z hodinek vytočit z adresáře potřebné telefonní číslo. Tím by odpadlo zbytečné a zdlouhavé přepisování čísel z jednoho zařízení na druhé. To je ale chybka, která se dá odpustit.

V souvislosti komunikace hodinek a PC by bylo vhodné se zmínit o možnosti nahrání vlastní grafiky do hodinek a vlastních melodií. Melodie jsou jasné, těmi nás onHand PC upozorňuje na schůzky, či nadefinované události. Grafika se hlavně používá jako doplněk v různých aplikacích. Pokud v nich totiž listujeme, tak se objevují různé náhodné obrázky lidiček, ksichtíků, či zvířátek.

Grafika je velmi silnou stránkou těchto hodinek. Je opravdu až s podivem, jak kvalitní může být tak malý displej. Bohužel se zobrazení koná pouze v monochromatickém modu, takže žádné barvy ... zatím.

Kromě diářových funkcí se v OnHandu skrývají i klasické "hodinkovské" funkce. Jedná se o budík. Tedy o budíky. Ty si lze totiž nastavit hned 4 a to nejen s možností volby opakovaných, či jednorázových, ale je zde i možnost výběru budíku v určité dny, které si lze přímo zvolit. Tak se například diferencuje, jestli někdo vstává každý den do práce jinak. Takto si již nemusí každý den přenastavovat budík. Jiná stránka věci je ale, jestli je budík dostatečně účinný. V mém případě je totiž dostatečně účinných opravdu málo věcí a hodinky mezi ně rozhodně nepatří. OnHand PC není výjimkou.

Další užitečnou funkcí je kalkulačka, timer a stopky.

Ovšem co by to bylo za počítač, kdyby na něm nebyly nainstalovány hry? Hry naplno využívají toho, že se provozují na poměrně dosti kvalitní obrazovce a tudíž si můžete na hodinkách zahrát sjezd na snowboardu, Rforce (létáte a vyhýbáte se střelám - zde opravdu oceníte vlastnosti joysticku), Reversi a Puzzle. Puzzle ovšem není odkrývání shodných políček, leč klasická hra se skládáním písmenek v matici 4x4 v určitém čase.

Co se týká samotného operačního systému a pohybu v něm, není mu co vytknout. Po aplikacích se pohybujeme částečně jakoby ve Windows ve folderech. Můžeme si zvolit buď klasické stromové zobrazení a nebo pro každý adresář jednotlivé ikonky. S tím souvisí již zmiňovaná paměť na další data nebo aplikace. Díky tomuto uspořádání lze v PC Fileru naplnit hodinky dokumenty, či aplikacemi dle našeho zvážení. To je také důvod, proč nerozebírám důkladněji jednotlivé aplikace.

Když totiž recenzuji počítač, nemohu obsáhnout výčet aplikací na něj nahratelných. Podobná situace nastává i u našeho "náramkového počítače". Zde jsou sice aplikace hodné uveřejnění, ale bohužel je jich přespříliš.

Na konec si myslím, že je dobré říci, že až na mou nespokojenost s absencí standardního komunikačního rozhraní pro přenos mezi mobilem a hodinkami jsem byl s použitím hodinek velmi spokojen. Nyní ale k tomu, pro koho hodinky v ceně 12.294 Kč bez DPH jsou. Rozhodně by se hodily lidem používajícím v práci hojně Outlook zejména v případě, když si málokdy sněco na cestách bez počítače zapisují. V takovém případě se stačí podívat na zápěstí a připomenout si další schůzku. Pokud byste si ale rádi na cestách něco zapisovali, absence klávesnice či grafitti zabolí - v takovém případě sáhněte po osvědčených Psionech nebo Palmech.

K testování nám je poskytla firma Infima, na jejímž webu si můžete přečíst i další informace (OnHand PC).